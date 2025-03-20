Milli Judocular Tiflis Grand Slam'de Mücadele Edecek

Tiflis Grand Slam Başlıyor

Türkiye'den 10 sporcunun katılacağı Judo Grand Slam turnuvalarının Tiflis ayağı, yarın başlıyor. Gürcistan'ın başkenti Tiflis, 21-23 Mart tarihleri arasında bu önemli organizasyona ev sahipliği yapacak.

Rekabet Dolu Bir Organizasyon

Bu yılki turnuvada toplam 53 ülkeden 385 judocu tatamiye çıkacak. Türkiye, turnuvada 5’er kadın ve erkek sporcu ile temsil edilecek. Milli judocular, uluslararası arenada başarı hedefliyorlar.

Türkiye'yi Temsil Edecek Sporcular

Tiflis Grand Slam'e katılacak milli judocular aşağıdaki gibidir:

Kadınlar: Emine İkra Candan (48 kilo), Buketnur Karabulut (52 kilo), Ayşenur Budak (57 kilo), Minel Akdeniz, Özlem Yıldız (63 kilo)

Emine İkra Candan (48 kilo), Buketnur Karabulut (52 kilo), Ayşenur Budak (57 kilo), Minel Akdeniz, Özlem Yıldız (63 kilo) Erkekler: Ramazan Kibaroğlu (60 kilo), Ejder Toktay (73 kilo), Vedat Albayrak, Muhammed Koç (81 kilo), Recep Ergin (+100 kilo)

Bütün gözlerin üzerinde olacağı Tiflis Grand Slam, Türk judocular için büyük bir fırsat. Başarılar diliyoruz!