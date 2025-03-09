Milli Kadın Atıcılık Takımı Avrupa'da Bronz Madalyaya Uzandı

Milli Kadın Atıcılık Takımı'ndan Başarı

Milli Kadın Atıcılık Takımı, Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı. Bu önemli başarı, Türkiye'nin atıcılık alanındaki yeteneklerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Bireysel Başarılar Takım Ruhunu Taşıdı

Hırvatistan'ın Osijek kentinde devam eden şampiyonada, 10 metre havalı tabanca büyük kadınlar kategorisinde yarışan milli atıcılardan Şevval İlayda Tarhan, Şimal Yılmaz ve Esra Bozabalı, bireysel skorlarıyla takım halinde bronz madalyanın sahibi oldu. Bu sonuç, sporcuların özverili çalışmalarının ve takım ruhunun sonucudur.

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü, takımın elde ettiği bu başarıyı duyurarak, milli sporcuların uluslararası arenada gösterdikleri başarıların önemine dikkat çekti.

Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda milli atıcı Şevval İlayda Tarhan (solda), altın madalya kazandı.

Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda milli atıcı Şevval İlayda Tarhan (solda), altın madalya kazandı.