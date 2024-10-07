Milli Karateciler İtalya'da Madalya İçin Mücadele Verecek

İtalya'da Düzenlenecek Dünya Şampiyonası

Türkiye'nin milli karatecileri, 9-13 Ekim tarihleri arasında İtalya'nın Venedik kentinde gerçekleştirilecek olan Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda altın madalya mücadelesi verecek.

Katılım ve Hazırlıklar

Türkiye Karate Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, 113 ülkeden 1995 sporcu bu prestijli organizasyonda tatamiye çıkacak. Kamp hazırlıklarını Kocaeli'nde tamamlayan 21'i kadın olmak üzere toplam 42 sporcu Türkiye'yi temsil edecek.

Madalya Mücadelesi Verecek Sporcular

Ümit Kızlar:

47 kilo: Emine Bayrak

54 kilo: Meryem Tuncay

61 kilo: Gülen Irmak Öztürk

+61 kilo: Zilan Adıgüzel

Kata: Sultan Sarıgül

Genç Kızlar:

48 kilo: Beyza Akkaya

53 kilo: Buse Kılıç

59 kilo: Nehir Kılıç

66 kilo: Mesude Yalın

+66 kilo: Melisa Kurdoğlu

Kata: Simay Aydın

21 Yaş Altı Kızlar:

50 kilo: Hira Nur Temizel

55 kilo: Aysima Hatice Kurt

61 kilo: Betül Zehra Kara

68 kilo: Sudenur Aksoy

+68 kilo: Elif Güneş

Kata: Damla Su Türemen

Ümit-Genç Kız Takım Kata:

Beril Nil Yüksek

Elizan Sağlam

Asiye Irmak Atılgan

Nimet Berra Karakuzu

Ümit Erkekler:

52 kilo: Erkan Akköse

57 kilo: Alper Güneş

63 kilo: Deniz Varlık Erdem

70 kilo: Eymen Doruk Gündoğdu

+70 kilo: Efe Sağdıç

Kata: Tarık Koç

Genç Erkekler:

55 kilo: Berke Ulaş Ayten

61 kilo: Kağan Aslan

68 kilo: Ahmet Öztürk

76 kilo: Ersin Berat Özcan

+76 kilo: Mehmet Efe Kayacık

Kata: Yağız Suat Çetinkaya

21 Yaş Altı Erkekler:

60 kilo: Nuri Kılıç

67 kilo: Yusuf Kılıç

75 kilo: Ömer Faruk Yürür

84 kilo: Yusuf Eren Temizel

+84 kilo: Umut Eren Gündoğ

Kata: Enes Sad Beşbadem

Ümit-Genç Erkek Takım Kata:

Yağız Suat Çetinkaya

Aziz Doğan

Ege Mahlebiciler

Ahmet Nazım Özdemir

Tüm sporcularımıza başarılar diliyoruz!