Milli Karateciler İtalya'da Madalya İçin Mücadele Verecek

İtalya'da Düzenlenecek Dünya Şampiyonası
Türkiye'nin milli karatecileri, 9-13 Ekim tarihleri arasında İtalya'nın Venedik kentinde gerçekleştirilecek olan Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda altın madalya mücadelesi verecek.
Katılım ve Hazırlıklar
Türkiye Karate Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, 113 ülkeden 1995 sporcu bu prestijli organizasyonda tatamiye çıkacak. Kamp hazırlıklarını Kocaeli'nde tamamlayan 21'i kadın olmak üzere toplam 42 sporcu Türkiye'yi temsil edecek.
Madalya Mücadelesi Verecek Sporcular
Ümit Kızlar:
- 47 kilo: Emine Bayrak
- 54 kilo: Meryem Tuncay
- 61 kilo: Gülen Irmak Öztürk
- +61 kilo: Zilan Adıgüzel
- Kata: Sultan Sarıgül
Genç Kızlar:
- 48 kilo: Beyza Akkaya
- 53 kilo: Buse Kılıç
- 59 kilo: Nehir Kılıç
- 66 kilo: Mesude Yalın
- +66 kilo: Melisa Kurdoğlu
- Kata: Simay Aydın
21 Yaş Altı Kızlar:
- 50 kilo: Hira Nur Temizel
- 55 kilo: Aysima Hatice Kurt
- 61 kilo: Betül Zehra Kara
- 68 kilo: Sudenur Aksoy
- +68 kilo: Elif Güneş
- Kata: Damla Su Türemen
Ümit-Genç Kız Takım Kata:
- Beril Nil Yüksek
- Elizan Sağlam
- Asiye Irmak Atılgan
- Nimet Berra Karakuzu
Ümit Erkekler:
- 52 kilo: Erkan Akköse
- 57 kilo: Alper Güneş
- 63 kilo: Deniz Varlık Erdem
- 70 kilo: Eymen Doruk Gündoğdu
- +70 kilo: Efe Sağdıç
- Kata: Tarık Koç
Genç Erkekler:
- 55 kilo: Berke Ulaş Ayten
- 61 kilo: Kağan Aslan
- 68 kilo: Ahmet Öztürk
- 76 kilo: Ersin Berat Özcan
- +76 kilo: Mehmet Efe Kayacık
- Kata: Yağız Suat Çetinkaya
21 Yaş Altı Erkekler:
- 60 kilo: Nuri Kılıç
- 67 kilo: Yusuf Kılıç
- 75 kilo: Ömer Faruk Yürür
- 84 kilo: Yusuf Eren Temizel
- +84 kilo: Umut Eren Gündoğ
- Kata: Enes Sad Beşbadem
Ümit-Genç Erkek Takım Kata:
- Yağız Suat Çetinkaya
- Aziz Doğan
- Ege Mahlebiciler
- Ahmet Nazım Özdemir
Tüm sporcularımıza başarılar diliyoruz!