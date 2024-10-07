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Milli Karateciler İtalya'da Madalya İçin Mücadele Verecek

Türk karate takımı, İtalya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda altın madalya için mücadele edecek.

Yayın Tarihi: 07.10.2024 16:58
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 16:58
Milli Karateciler İtalya'da Madalya İçin Mücadele Verecek

İtalya'da Düzenlenecek Dünya Şampiyonası

Türkiye'nin milli karatecileri, 9-13 Ekim tarihleri arasında İtalya'nın Venedik kentinde gerçekleştirilecek olan Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda altın madalya mücadelesi verecek.

Katılım ve Hazırlıklar

Türkiye Karate Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, 113 ülkeden 1995 sporcu bu prestijli organizasyonda tatamiye çıkacak. Kamp hazırlıklarını Kocaeli'nde tamamlayan 21'i kadın olmak üzere toplam 42 sporcu Türkiye'yi temsil edecek.

Madalya Mücadelesi Verecek Sporcular

Ümit Kızlar:

  • 47 kilo: Emine Bayrak
  • 54 kilo: Meryem Tuncay
  • 61 kilo: Gülen Irmak Öztürk
  • +61 kilo: Zilan Adıgüzel
  • Kata: Sultan Sarıgül

Genç Kızlar:

  • 48 kilo: Beyza Akkaya
  • 53 kilo: Buse Kılıç
  • 59 kilo: Nehir Kılıç
  • 66 kilo: Mesude Yalın
  • +66 kilo: Melisa Kurdoğlu
  • Kata: Simay Aydın

21 Yaş Altı Kızlar:

  • 50 kilo: Hira Nur Temizel
  • 55 kilo: Aysima Hatice Kurt
  • 61 kilo: Betül Zehra Kara
  • 68 kilo: Sudenur Aksoy
  • +68 kilo: Elif Güneş
  • Kata: Damla Su Türemen

Ümit-Genç Kız Takım Kata:

  • Beril Nil Yüksek
  • Elizan Sağlam
  • Asiye Irmak Atılgan
  • Nimet Berra Karakuzu

Ümit Erkekler:

  • 52 kilo: Erkan Akköse
  • 57 kilo: Alper Güneş
  • 63 kilo: Deniz Varlık Erdem
  • 70 kilo: Eymen Doruk Gündoğdu
  • +70 kilo: Efe Sağdıç
  • Kata: Tarık Koç

Genç Erkekler:

  • 55 kilo: Berke Ulaş Ayten
  • 61 kilo: Kağan Aslan
  • 68 kilo: Ahmet Öztürk
  • 76 kilo: Ersin Berat Özcan
  • +76 kilo: Mehmet Efe Kayacık
  • Kata: Yağız Suat Çetinkaya

21 Yaş Altı Erkekler:

  • 60 kilo: Nuri Kılıç
  • 67 kilo: Yusuf Kılıç
  • 75 kilo: Ömer Faruk Yürür
  • 84 kilo: Yusuf Eren Temizel
  • +84 kilo: Umut Eren Gündoğ
  • Kata: Enes Sad Beşbadem

Ümit-Genç Erkek Takım Kata:

  • Yağız Suat Çetinkaya
  • Aziz Doğan
  • Ege Mahlebiciler
  • Ahmet Nazım Özdemir

Tüm sporcularımıza başarılar diliyoruz!

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