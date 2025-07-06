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Milli Karting Sporcusu İskender Zülfikari, İtalya'da Şampiyonluk Elde Etti

İskender Zülfikari, İtalya'da düzenlenen WSK Avrupa Serisi'nde şampiyonluk için mücadele ederek büyük bir başarı elde etti.

Yayın Tarihi: 06.07.2025 15:42
Güncelleme Tarihi: 06.07.2025 15:42
Milli Karting Sporcusu İskender Zülfikari, İtalya'da Şampiyonluk Elde Etti

İskender Zülfikari İtalya'da Büyük Bir Başarıya İmza Attı

Milli karting sporcusu İskender Zülfikari, İtalya'da düzenlenen 2025 WSK Avrupa Serisi'nde ikinci ayak yarışını kazandı ve seriyi şampiyonlukla tamamladı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 13 yaşındaki İskender Zülfikari, hafta sonu İtalya'nın Cremona kentindeki pistte 26 ülkeden 44 sporcuya karşı kıyasıya mücadele etti ve sıralama turlarını ilk sırada bitirdi.

Iskender, yarı final yarışlarının ardından finalde de zirveye çıkarak kariyerinin en önemli başarılarından birine imza atmış oldu. Cremona podyumunda zirveye çıkarak İstiklal Marşı'nı dinleten İskender Zülfikari, Türkiye'yi uluslararası arenada gururlandırdı.

Milli karting sporcusu İskender Zülfikari, İtalya'da iki ayaktan oluşan 2025 WSK Avrupa Serisi'nde...

Milli karting sporcusu İskender Zülfikari, İtalya'da iki ayaktan oluşan 2025 WSK Avrupa Serisi'nde ikinci ayak yarışını kazanarak seriyi şampiyonlukla tamamladı.

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