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Milli Kürekçi Yiğit Doğukan Bozkurt'un Paris 2024 Hedefi: Altın Madalya

Milli sporcu Yiğit Doğukan Bozkurt, Paris Yarışları'nda altın madalya peşinde koşuyor. Hedefi 2024 Paralimpik Oyunları.

Yayın Tarihi: 05.06.2025 11:13
Güncelleme Tarihi: 05.06.2025 11:13
Milli Kürekçi Yiğit Doğukan Bozkurt'un Paris 2024 Hedefi: Altın Madalya

Yiğit Doğukan Bozkurt'un Hedefi Altın Madalya

Milli para kürekçi Yiğit Doğukan Bozkurt, Paris Yarışları'nda altın madalya hedefliyor. 7-8 Haziran tarihleri arasında Vaires Sur Marne parkurunda düzenlenecek yarışlar öncesinde Meriç Nehri Kürek Parkuru'nda hazırlıklarını sürdüren 19 yaşındaki sporcu, Türkiye Milli Takımı'nda yer almaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Kürek Kariyerine Geçiş

İlk olarak skolyoz hastalığına iyi gelmesi amacıyla yüzmeye başlayan Bozkurt, 1,5 yıl önce kürek branşına geçiş yaptığını ve bu kararın kariyerinde bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Milli sporcu, "1,5 yıllık kısa kariyerimde Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na katılma başarısı gösterdim. Dünya ve Avrupa şampiyonalarında birincilikler elde ettim, madalyalar kazandım. 7-8 Haziran'da Paris'te yarışacağım. Hedefim katıldığım tüm organizasyonlarda zirveye çıkmak." dedi.

Sporun Hayatına Etkisi

Yiğit Doğukan Bozkurt, sporun yaşamını köklü bir şekilde dönüştürdüğünü vurguladı. "Ayağımda 5 santimetrelik kısalık ve şekil bozukluğu var, dizim dışarıya doğru dönük. Yürümekte zorluk çekiyorum. Spor zihinsel ve fiziksel olarak beni çok ileriye taşıdı. Daha önceden yapamadığım pek çok şeyi spor sayesinde yapabiliyorum. Günlük hayatımda yapmakta çok zorlandığım basit işleri çok rahatlıkla yapabiliyorum." şeklinde konuştu.

Gelecek Hedefleri

Kürek sporundaki kısa kariyerinde önemli başarılara imza atan Bozkurt, "Kürekteki hedeflerim 2028 ve 2032'de Paralimpik Oyunları'na katılıp ülkemi en iyi şekilde temsil etmek. Bu işin zirvesi olimpiyatlar, daha da üzeri yok. Orada yarışıp para kürek alanında ülkeme ilk madalyayı kazandırmak istiyorum." diyerek ilerleyen dönemlerdeki hedeflerine de ışık tuttu.

Milli para kürekçi Yiğit Doğukan Bozkurt, Paris Yarışları'nda altın madalya hedefliyor. Milli...

Milli para kürekçi Yiğit Doğukan Bozkurt, Paris Yarışları'nda altın madalya hedefliyor. Milli sporcu, Vaires Sur Marne parkurunda 7-8 Haziran'da düzenlenecek yarışlara, Meriç Nehri Kürek Parkuru'nda hazırlanıyor. Organizasyonda PR2 M1X kategorisinde yarışacak 19 yaşındaki sporcu, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Milli para kürekçi Yiğit Doğukan Bozkurt, Paris Yarışları'nda altın madalya hedefliyor. Milli...

Milli para kürekçi Yiğit Doğukan Bozkurt, Paris Yarışları'nda altın madalya hedefliyor. Milli sporcu, Vaires Sur Marne parkurunda 7-8 Haziran'da düzenlenecek yarışlara, Meriç Nehri Kürek Parkuru'nda hazırlanıyor. Organizasyonda PR2 M1X kategorisinde yarışacak 19 yaşındaki sporcu, AA muhabirine açıklamada bulundu.

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