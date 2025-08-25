Milli Okçular Gelibolu'da Dünya Şampiyonası Hazırlıklarını Sürdürüyor

Güney Kore'de 5-12 Eylül tarihlerinde yapılacak Dünya Okçuluk Şampiyonası öncesinde, Makaralı Yay Milli Takımı Gelibolu'da kamp çalışmalarına başladı. Hazırlıklar, turnuva öncesi son düzlüğe giren takım için kritik önem taşıyor.

Kadro

Milli takım kadrosunda yer alan isimler: Hazal Burun, Emine Rabia Oğuz, Begüm Yuva, Yağız Sezgin, Batuhan Akçaoğlu ve Emircan Haney. Sporcular, Gelibolu Okçuluk Tesisleri'nde antrenmanlarını sürdürüyor.

Kampın Amacı ve Çalışma Programı

Kampta amaç, sporcuların hem teknik hem de psikolojik açıdan en iyi performansa ulaşmasını sağlamak. Gelibolu Okçuluk Tesislerinde yürütülen çalışmalarda, atış teknikleri, kondisyon ve mental hazırlık öne çıkıyor.

Kampta sporcuların, fiziksel ve mental hazırlıklarını en üst seviyeye çıkarmaları hedefleniyor. Milli takımın Gelibolu çalışmaları, Dünya Şampiyonası'nda başarılı bir performans sergileme hedefiyle yoğun tempoda devam ediyor.

Güney Kore'de yapılacak Dünya Okçuluk Şampiyonası öncesinde, Makaralı Yay Milli Takımı, Gelibolu'da kampa girdi.