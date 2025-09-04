Milli Okçular Gwangju'da: Mete Gazoz Liderliğinde 12 Sporcu Dünya Şampiyonası'nda

Milli okçular Gwangju'da madalya için yarışacak

Güney Kore'nin Gwangju kentinde 5-12 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2025 Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda Türkiye'yi 12 sporcu temsil edecek. Organizasyonda klasik ve makaralı yay dallarında toplam 10 kategoride madalyalar verilecek.

Mete Gazoz, üst üste ikinci kez dünya şampiyonu olmak için kürsü mücadelesinde Türkiye'nin en önemli ismi olacak.

Organizasyon ve hedefler

Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından gerçekleştirilecek şampiyonada milli sporcular hem bireysel hem de takım kategorilerinde yarışacak. Türkiye, geçmişte dünya şampiyonalarında elde ettiği 1 altın, 4 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 8 madalya başarısını daha yukarı taşımayı amaçlıyor.

Milli takım kadrosu

Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin yönetiminde Güney Kore'de madalya arayacak milli sporcular şunlar:

Erkekler klasik yay: Mete Gazoz, Berkay Akkoyun, Ulaş Berkim Tümer

Kadınlar klasik yay: Elif Berra Gökkır, Fatma Maraşlı, Dünya Yenihayat

Erkekler makaralı yay: Batuhan Akçaoğlu, Emircan Haney, Yağız Sezgin

Kadınlar makaralı yay: Hazal Burun, Emine Rabia Oğuz, Begüm Yuva

Dünya şampiyonalarındaki madalya geçmişi

Türkiye'nin dünya şampiyonalarındaki madalya tablosu şu şekilde:

Altın: 2023 Berlin - Mete Gazoz (Erkekler klasik yay)

Gümüş:

2023 Berlin - Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer, Abdullah Yıldırmış (Erkekler klasik yay takım)

2019 's-Hertogenbosch - Süleyman Araz, Evren Çağıran, Muhammed Yetim (Erkekler makaralı yay takım)

2017 Mexico City - Yeşim Bostan (Kadınlar makaralı yay)

1995 Jakarta - Elif Ekşi, Natalia Nasaridze, Elif Altınkaynak (Kadınlar klasik yay takım)

Bronz:

2021 Yankton - Mete Gazoz, Yasemin Ecem Anagöz (Klasik yay karışık takım)

1997 Victoria - Deniz Günay, Zehra Öktem, Elif Altınkaynak (Kadınlar klasik yay takım)

1991 Krakow - Zehra Öktem (Kadınlar klasik yay)

Tek altın madalya: Mete Gazoz

Okçuluk Milli Takımı'nın dünya şampiyonalarındaki tek altın madalyasını Mete Gazoz 2023 Berlin'de erkekler klasik yayda kazandı. Aynı organizasyonda Mete, Ulaş Berkim Tümer ve Abdullah Yıldırmış'tan oluşan takım dünya ikincisi oldu.

Mete, 2021'de Yasemin Ecem Anagöz ile karışık takımda bronz madalya almış; Berlin 2023 sonuçlarıyla dünya şampiyonalarındaki madalya sayısını üçe çıkararak organizasyon tarihinde en fazla madalya kazanan Türk sporcu unvanını elde etti.

Teknik Direktör Ergin'in değerlendirmesi

Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin, AA muhabirine yaptığı açıklamada: "Mart ayından beri bütün çalışmalarımızı bu şampiyonaya yönelik gerçekleştirdik. Hem klasik hem de makaralı yayda yarışacağız. Her kategoride iddialı sporcularımız var, takımlarımız da gerçekten iddialı." dedi.

Ergin, klasik yay erkek takımının son Dünya Şampiyonası'nda gümüş, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya aldığını hatırlatarak, "Tabii ki amacımız burada başarıyı devam ettirmek. Bunu yapabilecek güçte takımımız var. Sadece biz değil, dünyadaki herkes bu yarışmaya çok iyi hazırlandı. Zor bir yarışma olacak ama Türk Milli Takımı olarak madalyaya aday takımlardanız. Bunun gerektirdiği şekilde burada yarışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Ergin ayrıca makaralı yayın olimpiyat programına alınmasının ardından çalışma mantıklarının değiştiğini belirterek, "Bunun karşılığı olarak da makaralı yay takımımız, bu sene katıldığı Dünya Kupası ayaklarında oldukça iyi bir performans gösterdi. Burada da onlardan beklentimiz, bu performanslarını artırarak devam ettirmeleri." ifadelerini kullandı.