Milli Okçular Kanada'da Dünya Gençler Okçuluk Şampiyonası'nda Bronz Madalya

Milli takım, Winnipeg'de Hindistan'ı 5-3 mağlup ederek Dünya Gençler Okçuluk Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 21:25
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 21:25
Milli Okçular Kanada'da Dünya Gençler Okçuluk Şampiyonası'nda Bronz Madalya

Milli okçular Kanada'da bronz madalya kazandı

Winnipeg'de 18 yaş altı klasik yay kategorisinde Türkiye'ye ilk madalya

Türkiye Okçuluk Federasyonu'nun açıklamasına göre, Winnipeg kentinde düzenlenen Dünya Gençler Okçuluk Şampiyonasında Türk milli takımı önemli bir başarı elde etti.

Takım; Mehmet Efe Çevik, Arda Ege Dönmezgüç ve Faruk Topuz'dan oluştu ve klasik yay 18 yaş altı kategorisinde bronz madalya maçına çıktı.

Milli sporcular, karşılaşmada Hindistan'ı 5-3 mağlup ederek Türkiye'ye organizasyondaki ilk madalyayı kazandırdı.

Şampiyona, 24 Ağustos'ta sona erecek.

