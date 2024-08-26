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Milli Para Judocu Nazan Akın Güneş Altın Madalya Hedefliyor

Paris 2024'te altın madalya için mücadele eden milli judocu Nazan Akın Güneş, cumhurbaşkanının desteğiyle spora döndü.

Yayın Tarihi: 26.08.2024 11:09
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 11:55
Milli Para Judocu Nazan Akın Güneş Altın Madalya Hedefliyor

Nazan Akın Güneş’in Madalya Hedefi

2012 Londra Paralimpik Oyunları'nda gümüş madalya kazanan milli para judocu Nazan Akın Güneş, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tavsiyesiyle 10 yıl aradan sonra 2022 yılında spor hayatına geri döndü. Güneş, 2024 Paris Paralimpik Oyunları’nda altın madalya kazanmayı hedefliyor.

Oyunlar Paris’te Gerçekleşecek

Fransa’nın başkenti Paris’te 28 Ağustos-8 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Paralimpik Oyunları’na katılacak olan Paralimpik Judo Milli Takımı, Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi’nde son hazırlıklarını sürdürüyor. Takım, 10 sporcu ile yarışmalara katılacak.

Nazan Akın Güneş'in Başarısı

Judo kariyerine 2008 yılında başlayan Nazan Akın Güneş, 2012 Londra Paralimpik Oyunları'na katılma başarısını gösterdi. Oyunlarda kadınlarda judo finaline çıkarak gümüş madalya alarak büyük bir başarı elde etti. Güneş, "Orada ikinci oldum, bu gururu yaşattığım için çok mutluydum" diye ifade etti.

Geri Dönüş ve Hedefler

Sakatlıklar nedeniyle 10 yıl spora ara vermek zorunda kalan Güneş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 2022 yılında düzenlenen bir programda buluştu. Erdoğan, sakatlığının düzeldiğini öğrenince onun spora dönmesini teşvik etti. Güneş, o tarihten beri katıldığı tüm turnuvalarda madalya kazandı ve uluslararası alanda dünya ve Avrupa ikinciliği gibi başarılar elde etti.

Aileye Altın Madalya Sözü

Nazan Akın Güneş, ailesine altın madalya sözü vererek, "Ülkemizi Paris 2024’te temsil edeceğim. 2012’de alamadığım madalyayı bu sefer getireceğim" dedi. Ayrıca, kendisine destek veren ailesine, eşine ve tüm Türkiye halkına teşekkür etti. Güneş şöyle ekledi: "Ailem ve Cumhurbaşkanıma birinci olacağıma dair söz verdim."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tavsiyesi ile 10 yıl aranın ardından 2022'de spora dönen...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tavsiyesi ile 10 yıl aranın ardından 2022'de spora dönen milli para judocu Nazan Akın Güneş, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya hedefliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tavsiyesi ile 10 yıl aranın ardından 2022'de spora dönen...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tavsiyesi ile 10 yıl aranın ardından 2022'de spora dönen milli para judocu Nazan Akın Güneş, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya hedefliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tavsiyesi ile 10 yıl aranın ardından 2022'de spora dönen...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tavsiyesi ile 10 yıl aranın ardından 2022'de spora dönen milli para judocu Nazan Akın Güneş, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya hedefliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tavsiyesi ile 10 yıl aranın ardından 2022'de spora dönen...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tavsiyesi ile 10 yıl aranın ardından 2022'de spora dönen milli para judocu Nazan Akın Güneş, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya hedefliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tavsiyesi ile 10 yıl aranın ardından 2022'de spora dönen...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tavsiyesi ile 10 yıl aranın ardından 2022'de spora dönen milli para judocu Nazan Akın Güneş, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya hedefliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tavsiyesi ile 10 yıl aranın ardından 2022'de spora dönen...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tavsiyesi ile 10 yıl aranın ardından 2022'de spora dönen milli para judocu Nazan Akın Güneş, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya hedefliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tavsiyesi ile 10 yıl aranın ardından 2022'de spora dönen...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tavsiyesi ile 10 yıl aranın ardından 2022'de spora dönen milli para judocu Nazan Akın Güneş, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya hedefliyor.

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