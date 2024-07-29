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Milli Sporcu Nida Bulut'un Serbest Dalış Başarısı

Nida Bulut, 2 yılda serbest dalışta 16 madalya kazanarak Türkiye'yi uluslararası alanda temsil etti.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 11:10
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 11:26
Milli Sporcu Nida Bulut'un Serbest Dalış Başarısı

Milli Sporcu Nida Bulut'un Serbest Dalış Başarısı

Nida Bulut, serbest dalış alanında gösterdiği başarılarla adından söz ettiriyor. Tekirdağ’da yaşayan 2 yıllık kariyerinde toplamda 16 madalya kazanan Bulut, bu performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Yüzme ile Başladığı Yolda Serbest Dalışa Adım Attı

Küçük yaşlarda yüzme sporuna başlayan Nida, zamanla bu branştan sıkıldığını belirtip, 10 yaşında serbest dalışa geçiş yaptı. Antrenörü Sertan Aydın ile birlikte yaptığı çalışmalar sonucunda kısa süre içerisinde önemli başarılar elde etti.

Ulusal ve Uluslararası Başarılar

Nida, geçen yıl katıldığı Serbest Dalış Havuz Türkiye Şampiyonası’nda 3 altın ve 1 gümüş madalya kazanırken, Dünya Şampiyonası’nda 1 altın ve 3 gümüş madalya elde etti. Mayıs ayında Edirne’de düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda 5 altın madalyayla önemli bir başarı kazandı. Ardından, Sırbistan'da yapılan Dünya Şampiyonası’nda ise 3 altın madalya alarak dünya şampiyonu unvanını elde etti.

Hedefleri ve Çalışma Azmi

Nida Bulut, elde ettiği başarıların ardından duygularını dile getirerek, "Geçen senenin metrelerini katlayarak gittim. Hedefim, önümüzdeki sene bütün branşlarda şampiyon olmak," dedi. Antrenör Sertan Aydın ise, Nida’nın sürekli kürsünü hedeflediğini ve uluslararası arenada Türkiye’yi en iyi şekilde temsil ettiğini vurguladı.

Çalışmanın Önemi

Bulut, serbest dalışta geldiği noktayı değerlendirdiği konuşmasında, “Çalışmak her şeyin ana kapısı. Bu kapıyı açtıktan sonra gerisi geliyor,” diyerek, başarılarının arkasındaki sırrı paylaştı. Hem fiziksel hem de zihinsel olarak, başarıya giden yolda azimle çalışmanın önemine dikkat çekti.

Tekirdağ'da yaşayan dünya şampiyonu milli sporcu Nida Bulut, yüzmeden sıkılıp 2 yıl önce başladığı...

Tekirdağ'da yaşayan dünya şampiyonu milli sporcu Nida Bulut, yüzmeden sıkılıp 2 yıl önce başladığı serbest dalışta, ulusal ve uluslararası şampiyonalarda 16 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Nida Bulut, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Tekirdağ'da yaşayan dünya şampiyonu milli sporcu Nida Bulut, yüzmeden sıkılıp 2 yıl önce başladığı...

Tekirdağ'da yaşayan dünya şampiyonu milli sporcu Nida Bulut, yüzmeden sıkılıp 2 yıl önce başladığı serbest dalışta, ulusal ve uluslararası şampiyonalarda 16 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Nida Bulut, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Tekirdağ'da yaşayan dünya şampiyonu milli sporcu Nida Bulut, yüzmeden sıkılıp 2 yıl önce başladığı...

Tekirdağ'da yaşayan dünya şampiyonu milli sporcu Nida Bulut, yüzmeden sıkılıp 2 yıl önce başladığı serbest dalışta, ulusal ve uluslararası şampiyonalarda 16 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Nida Bulut, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Tekirdağ'da yaşayan dünya şampiyonu milli sporcu Nida Bulut, yüzmeden sıkılıp 2 yıl önce başladığı...

Tekirdağ'da yaşayan dünya şampiyonu milli sporcu Nida Bulut, yüzmeden sıkılıp 2 yıl önce başladığı serbest dalışta, ulusal ve uluslararası şampiyonalarda 16 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Nida Bulut, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

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