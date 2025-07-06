Milli Sporcular Avrupa Down Sendrom Şampiyonası'ndan 58 Madalya ile Döndü

Türkiye, Avrupa Down Sendrom Atletizm, Tenis ve Masa Tenisi Şampiyonası'nda 58 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Şampiyona sonrası Prag'dan İstanbul'a dönen ay-yıldızlı sporcular, İstanbul Havalimanı'nda federasyon yetkilileri ve aileleri tarafından çiçekler ve bayraklarla coşkuyla karşılandı.

Kafile, İstiklal Marşı okuyarak elde ettikleri başarının mutluluğunu aileleriyle paylaştı. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Avrupa'da 24 kez İstiklal Marşı'nı dinletmenin gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Aydın, 11 ülkenin katıldığı bu şampiyonada takım halinde 2. olduklarını hatırlatarak, "Bugün, yıllar önce evlere kapatılan, yok sayılan, hiçbir şey olmaz denilen çocuklarımızın başarısını görüyoruz. 58 madalyayla evimize döndük. Avrupa'nın göbeğinde İstiklal Marşı'nı ezberleten sporcular karşınızda bulunuyor. Bu çocuklar, imkân verildiğinde neler başarabileceklerini gösterdi" şeklinde konuştu.

Aydın, engelleri aşmış bir federasyon olduklarını belirterek, destek veren başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere herkese teşekkür etti.

Sporculardan Muhammet Eren Uysal, 800 ve 1500 metrede Avrupa Şampiyonu olduğunu belirterek, "Rekorlarımı sizlere armağan ediyorum. Ekip arkadaşlarıma da çok teşekkür ederim" dedi.

Ali Topaloğlu, "Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Takım halinde büyük başarı elde ettik, çok mutluyuz. Bütün engelli arkadaşlarımızı spor yapmaya davet ediyoruz" açıklamasında bulunarak, seneye dünya rekoru kırmak istediğini söyledi.

Dilara Çevik ise gülle atmada Avrupa rekoru kırdığını belirterek, destek veren Erdoğan ve federasyon başkanına teşekkür etti. Bu seneki madalyaları İzmir'de yangın hayatını kaybeden vatandaşlara armağan ettiğini ifade etti.

Avrupa Down Sendrom Atletizm, Tenis ve Masa Tenisi Şampiyonası'nda 58 madalya elde eden milli sporcular, yurda döndü. Prag'dan uçakla İstanbul'a gelen ay-yıldızlı kafileyi, İstanbul Havalimanı'nda federasyon yetkilileri ve aileleri çiçek ve bayraklarla karşıladı.

Avrupa Down Sendrom Atletizm, Tenis ve Masa Tenisi Şampiyonası'nda 58 madalya elde eden milli sporcular, yurda döndü. Prag'dan uçakla İstanbul'a gelen ay-yıldızlı kafileyi, İstanbul Havalimanı'nda federasyon yetkilileri ve aileleri çiçek ve bayraklarla karşıladı.