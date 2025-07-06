DOLAR
39,81 0%
EURO
46,9 0%
ALTIN
4.274,45 0%
BITCOIN
4.330.498,63 -0,63%

Milli Sporcular Avrupa Down Sendrom Şampiyonası'ndan 58 Madalya ile Döndü

Türkiye, Avrupa Down Sendrom Şampiyonası'ndan toplam 58 madalya ile dönerken, sporcuları İstanbul Havalimanı'nda coşkulu bir şekilde karşılandı.

Yayın Tarihi: 06.07.2025 18:02
Güncelleme Tarihi: 06.07.2025 18:02
Milli Sporcular Avrupa Down Sendrom Şampiyonası'ndan 58 Madalya ile Döndü

Türkiye, Avrupa Down Sendrom Atletizm, Tenis ve Masa Tenisi Şampiyonası'nda 58 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Şampiyona sonrası Prag'dan İstanbul'a dönen ay-yıldızlı sporcular, İstanbul Havalimanı'nda federasyon yetkilileri ve aileleri tarafından çiçekler ve bayraklarla coşkuyla karşılandı.

Kafile, İstiklal Marşı okuyarak elde ettikleri başarının mutluluğunu aileleriyle paylaştı. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Avrupa'da 24 kez İstiklal Marşı'nı dinletmenin gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Aydın, 11 ülkenin katıldığı bu şampiyonada takım halinde 2. olduklarını hatırlatarak, "Bugün, yıllar önce evlere kapatılan, yok sayılan, hiçbir şey olmaz denilen çocuklarımızın başarısını görüyoruz. 58 madalyayla evimize döndük. Avrupa'nın göbeğinde İstiklal Marşı'nı ezberleten sporcular karşınızda bulunuyor. Bu çocuklar, imkân verildiğinde neler başarabileceklerini gösterdi" şeklinde konuştu.

Aydın, engelleri aşmış bir federasyon olduklarını belirterek, destek veren başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere herkese teşekkür etti.

Sporculardan Muhammet Eren Uysal, 800 ve 1500 metrede Avrupa Şampiyonu olduğunu belirterek, "Rekorlarımı sizlere armağan ediyorum. Ekip arkadaşlarıma da çok teşekkür ederim" dedi.

Ali Topaloğlu, "Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Takım halinde büyük başarı elde ettik, çok mutluyuz. Bütün engelli arkadaşlarımızı spor yapmaya davet ediyoruz" açıklamasında bulunarak, seneye dünya rekoru kırmak istediğini söyledi.

Dilara Çevik ise gülle atmada Avrupa rekoru kırdığını belirterek, destek veren Erdoğan ve federasyon başkanına teşekkür etti. Bu seneki madalyaları İzmir'de yangın hayatını kaybeden vatandaşlara armağan ettiğini ifade etti.

Avrupa Down Sendrom Atletizm, Tenis ve Masa Tenisi Şampiyonası'nda 58 madalya elde eden milli...

Avrupa Down Sendrom Atletizm, Tenis ve Masa Tenisi Şampiyonası'nda 58 madalya elde eden milli sporcular, yurda döndü. Prag'dan uçakla İstanbul'a gelen ay-yıldızlı kafileyi, İstanbul Havalimanı'nda federasyon yetkilileri ve aileleri çiçek ve bayraklarla karşıladı.

Avrupa Down Sendrom Atletizm, Tenis ve Masa Tenisi Şampiyonası'nda 58 madalya elde eden milli...

Avrupa Down Sendrom Atletizm, Tenis ve Masa Tenisi Şampiyonası'nda 58 madalya elde eden milli sporcular, yurda döndü. Prag'dan uçakla İstanbul'a gelen ay-yıldızlı kafileyi, İstanbul Havalimanı'nda federasyon yetkilileri ve aileleri çiçek ve bayraklarla karşıladı.

İLGİLİ HABERLER

Torba Yasa TBMM'de: Çalışanların Beklentileri ve Gerçekler Karşı Karşıya

Nissan Temmuz Ayında Faizsiz Kredi ve Nakit İndirimleriyle Dikkat Çekiyor

Milyonlara Müjde! TOKİ 2025 e-Devlet Başvuru Ekranı Ne Zaman Açılacak?

Milyonlarca Araç Sahibine Duyuru: MTV İkinci Taksit İçin Son Tarih 31 Temmuz

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Milli Sporcular Avrupa Down Sendrom Şampiyonası'ndan 58 Madalya ile Döndü
2
Eski Başpehlivan Şaban Yılmaz'dan Kırkpınar Öncesi Kıymetli Tavsiyeler
3
Arca Çorum FK, 6 Futbolcuyla Anlaşma Sağladı
4
664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri: Feyzullah Aktürk ve Orhan Okulu Finale Yükseldi
5
Türkiye Gençler Bowling Şampiyonası Samsun'da Tamamlandı
6
60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda Lopez Zirveye Çıktı
7
Adana Demirspor, Eyüpspor Maçına Hazırlıklara Başladı

Kadınlara Ücretsiz Ulaşım Hakkı! Manisa'dan Yeni Destek

Maaş Zamları Sonrası Rekor Promosyon: 70.000 TL

Nissan Temmuz Ayında Faizsiz Kredi ve Nakit İndirimleriyle Dikkat Çekiyor

Milyonlara Müjde! TOKİ 2025 e-Devlet Başvuru Ekranı Ne Zaman Açılacak?

Torba Yasa TBMM'de: Çalışanların Beklentileri ve Gerçekler Karşı Karşıya

Konya'da Çiftçilere Yüzde 70 Hibe Desteği Müjdesi!

Merkez Bankası Temmuz Faiz Kararında Nefesler Tutuldu

Memur Zamları ile Güncellenen Ödeme Tutarları Belli Oldu

Müjde! 469 İşçi Alımı İçin Başvurular 7 Temmuz'da Başlıyor

20.000 TL Çeyiz Desteği! 18-30 Yaş Arası Gençlere Özel Proje Başladı

Asgari Ücrete Temmuz Ayında Zam Beklentisi Artıyor

Milyonlarca Araç Sahibine Duyuru: MTV İkinci Taksit İçin Son Tarih 31 Temmuz