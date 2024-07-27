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Milli Sporcular Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Müsabakalara Çıkıyor

Yarın, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 4 Türk sporcu farklı branşlarda mücadele verecek.

Yayın Tarihi: 27.07.2024 11:24
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 11:24
Milli Sporcular Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Müsabakalara Çıkıyor

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Milli Sporcuların Mücadelesi

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın ikinci gününde, Türkiye'yi temsil eden dört milli sporcu çeşitli branşlarda yarışacak.

Badminton

Badminton branşında, Neslihan Yiğit Arın, La Chapelle Arena'da gerçekleştirilecek kadınlar grup maçlarında, Japon sporcu Aya Ohori ile TSİ 12.00'de karşılaşacak.

Yüzme

Yüzmede, Berke Saka, Paris La Défense Arena'da 100 metre sırtüstü yarışında TSİ 12.43'te performans sergileyecek. Ayrıca, Berkay Ömer Öğretir 100 metre kurbağalamada yarışacak ve başarılı olursa finalde yer alacak.

Judo

Judoda, Muhammed Demirel, Champ de Mars Arena'da TSİ 11.00'de başlayacak müsabakalarda erkekler 66 kiloda Finlandiyalı Luukas Saha ile karşılaşacak.

Yelken

Yelkende, Merve Vatan, Marsiyla Marina'da IQ Foil kategorisinde TSİ 13.00'de mücadele edecek.

Diğer Branşlar

Ayrıca, atıcılık, kürek ve masa tenisi branşlarında elemelerde yarışacak olan diğer milli sporcular, turlarını geçmeleri halinde yarın tekrar sahne alacaklar.

Tüm sporculara başarılar diliyoruz!

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