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Milli Takım FIA Motorsporları Oyunları'nda Başarı Elde Etti

Bakan Bak, FIA Motorsporları Oyunları'nda madalya kazanan Türk sporcuları tebrik etti.

Yayın Tarihi: 27.10.2024 21:37
Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 21:37
Milli Takım FIA Motorsporları Oyunları'nda Başarı Elde Etti

Osman Aşkın Bak'tan Tebrik Mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İspanya'da gerçekleştirilen FIA Motorsporları Oyunları'nı büyük başarı ile tamamlayan Türk Milli Takımı'nı kutladı.

Başarıların Arkasında

Bakan Bak, yayımladığı mesajında, motorsporları alanında "olimpiyat" olarak adlandırılan etkinlikte madalya kazanan sporcuları tebrik ederek, şunları ifade etti:

"16 değişik branşta 15 sporcu ile ülkemizi temsil eden milli takımımız, 2 altın ve 3 gümüş madalya kazanarak büyük organizasyonu 82 ülke arasında 5. sırada tamamladı. Ali Türkkan ve Oytun Albayrak ekibi, 2 gümüş ve bir altın madalya ile takımın en başarılı sporcuları oldu."

Küçük Şampiyona

Ayrıca, Ayhancan Güven'in GT Sprint kategorisinde tarihi bir başarı göstererek altın madalya kazandığını vurgulayan Bakan Bak, 13 yaşındaki milli sporcumuz İskender Zülfikari'nin Karting Sprint Junior kategorisinde gümüş madalya ile ülkemizi gururlandırdığını belirtti.

Bakan Bak, milli sporcuları yürekten tebrik ederken, madalyaların kazanılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti. Ayrıca, gelecekte de aynı başarıların devamını diledi.

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