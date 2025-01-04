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Milli Tekvando Takımlarının Yeni İsimleri Açıklandı

Türkiye Tekvando Federasyonu, erkek ve kadın milli takımlarının yeni teknik direktörlerini belirledi.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 15:53
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 15:53
Milli Tekvando Takımlarının Yeni İsimleri Açıklandı

Yeni Dönemde Milli Takımların Başındaki İsimler Belli Oldu

Türkiye Tekvando Federasyonu, erkek milli takımında Mustafa Dolaş ve kadın milli takımında Ali Sarı teknik direktörlük görevine getirildiğini duyurdu.

Değişim Süreci ve Yeni Yönetim

Bahri Tanrıkulu'nun, Türk tekvandosunu 21 yıl yöneten Metin Şahin'den başkanlık koltuğunu devralmasının ardından federasyonda önemli değişiklikler yapıldı. Federasyonun internet sitesi üzerinden yayımlanan teknik kurul listesindeki güncellemelerle birlikte, Tekvando Milli Takımlar Teknik Direktörü Ali Şahin ile Tekvando Erkek Milli Takımı Teknik Direktörü Servet Tazegülün görevlerine son verildi.

Yeni Görevler ve Hedefler

Mustafa Dolaş'ın Tekvando Erkek Milli Takımı Teknik Direktörü olarak atanmasıyla birlikte, Ali Sarı da Tekvando Kadın Milli Takımı Teknik Direktörü oldu. Ayrıca, Alper Kavcı büyük milli takımlar sorumlusu olarak görevlendirildi. Olimpiyatlarda gümüş ve bronz madalya sahibi olan Nur Tatar ise kadın takımının teknik kurulunda yer alma onuruna erişti.

Yeni teknik kadronun, Türkiye'yi uluslararası alanda daha güçlü temsil etmesi bekleniyor.

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