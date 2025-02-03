Milli Yelkenci Mehmet Erkut Budak, İspanya'da Altın Madalya Kazandı

Mehmet Erkut Budak İspanya'da Birinci Olmayı Başardı

Milli yelkenci Mehmet Erkut Budak, 17. Euromarina Optimist Torrevieja Yarışı'nda altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

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Türkiye Yelken Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, İspanya'nın Torrevieja kentindeki bu önemli organizasyonda yarışan İstanbul Yelken Kulübü sporcusu Budak, 28 ülkeden 420 sporcu arasından sıyrılarak şampiyonluk elde etti.

Rakiplerini geride bırakarak kürsünün zirvesinde yer alan milli sporcu, Türk yelkenini uluslararası arenada daha da yukarılara taşıdı. Bu zafer, yelkencilik alanında Türkiye'nin başarılı sporcularından biri olarak Budak'ı yeniden öne çıkardı.

Milli yelkenci Mehmet Erkut Budak, 17. Euromarina Optimist Torrevieja Yarışı'nda altın madalya kazandı.

Milli yelkenci Mehmet Erkut Budak, 17. Euromarina Optimist Torrevieja Yarışı'nda altın madalya kazandı.