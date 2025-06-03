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Milli Yelkenciler 2025 Optimist Avrupa Şampiyonası'nda Başarı Elde Etti

Türkiye, 2025 Optimist Avrupa Şampiyonası'nda 1 altın ve 1 bronz madalya kazanarak takım halinde birinci oldu.

Yayın Tarihi: 03.06.2025 20:23
Güncelleme Tarihi: 03.06.2025 20:23
Milli Yelkenciler 2025 Optimist Avrupa Şampiyonası'nda Başarı Elde Etti

2025 Optimist Avrupa Şampiyonası'nda Milli Yelkencilerden Önemli Başarı

Milli yelkenciler, İzmir'in Çeşme ilçesindeki 2025 Optimist Avrupa Şampiyonası'nda 1 altın ve 1 bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Ayrıca, takım halinde de birincilik elde ettiler.

Cengiz Eren Güvenç Altın Madalya Kazandı

Türkiye Yelken Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 2025 Optimist Avrupa Şampiyonası final yarışları sonucunda Yalıkavak Yelken Spor Kulübü sporcusu Cengiz Eren Güvenç, Avrupa şampiyonu olarak altın madalya kazandı.

Ada Vera Tüfekçiler Bronz Madalyanın Sahibi Oldu

Milli yelkencilerden Ada Vera Tüfekçiler ise Fenerbahçe Spor Kulübü Doğuş Yelken Şubesi adına yarışarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Takım Başarısı

Türkiye adına yarışan sporcular, takım halinde de birinciliğe ulaştılar. Türkiye Yelken Federasyonu, dereceye giren sporcuları, milli takım antrenörleri Alican Selcik ile Gökhan Durkal'ı, sporcuların ailelerini ve kulüplerini kutladı.

Milli yelkenciler, İzmir'in Çeşme ilçesinde düzenlenen 2025 Optimist Avrupa Şampiyonası'nda 1...

Milli yelkenciler, İzmir'in Çeşme ilçesinde düzenlenen 2025 Optimist Avrupa Şampiyonası'nda 1 altın ve 1 bronz madalya alırken, takım halinde de birincilik elde etti.

Milli yelkenciler, İzmir'in Çeşme ilçesinde düzenlenen 2025 Optimist Avrupa Şampiyonası'nda 1...

Milli yelkenciler, İzmir'in Çeşme ilçesinde düzenlenen 2025 Optimist Avrupa Şampiyonası'nda 1 altın ve 1 bronz madalya alırken, takım halinde de birincilik elde etti.

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