Milli Yüzücü Arel Gültekin, Uluslararası Arenada Madalya Peşinde

15 yaşındaki milli sporcu Arel Gültekin, Sırbistan ve Kuzey Makedonya'da gerçekleştireceği uluslararası organizasyonlarda başarısını sürdürmeyi hedefliyor. Slovenya'da düzenlenen yüzme şampiyonasından 4 altın ve 1 gümüş madalya ile dönen genç yüzücü, yeni başarılar için hazırlandığını duyurdu.

Yüzmede Yeni Rekorlar ve Hedefler

Mersin Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) ve Galatasaray Spor Kulübü sporcusu Arel, 11-13 Nisan tarihlerinde Ljubljana'da gerçekleştirilen Multinations Yıldızlar Yüzme Şampiyonası'nda 100 metre kelebek, 200 metre kelebek, 4x100 metre karışık ve 4x200 metre serbest yarışlarında altın madalya kazandı. Ayrıca, gümüş madalya kazandığı 4x100 metre serbest bayrak mücadelesindeki derecesi ile 15 yaş Türkiye rekoru kırdı.

Sırbistan ve Kuzey Makedonya'daki Hedefleri

Kente dönen Arel, 20-22 Haziran tarihlerinde Sırbistan'da düzenlenecek Comen Cup ile 21-27 Temmuz tarihlerinde Kuzey Makedonya'da gerçekleştirilecek Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali için antrenmanlarına devam ediyor. Başantrenör Volkan Burak Tuncil yönetiminde çalışarak, madalyalarına yenilerini eklemeyi amaçlıyor.

Arel Gültekin'in Yüzme Yolculuğu

Arel Gültekin, yüzmeye 5 yaşında annesinin yönlendirmesiyle başladığını belirtti. Şu ana kadar yaş kategorisinde 37 rekor kırdığını ve 100'den fazla madalya kazandığını ifade eden Arel, "Mental ve fiziksel olarak dayanıklıyım. Yüzmeye aşık birisiyim." diyerek tutkularını dile getirdi. Gelecek hedefleri arasında Comen Cup'ta birinci olmak ve Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde altın madalya almak yer alıyor. Arel, uzun vadede Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'na katılmak istiyor.

Başantrenörün Değerlendirmesi

Mersin TOHM Başantrenörü Volkan Burak Tuncil, Arel'in potansiyelini vurgulayarak, "Potansiyeli çok yüksek bir sporcu. 37 rekor kırdık, inşallah devamı da gelecek. Adını tarihe altın harflerle yazdırdı ve yazdırmaya da devam ediyor." dedi. Tuncil, Arel'in olimpiyatlarda yer almak için azimle çalıştığını belirtti.

Slovenya'da düzenlenen yüzme şampiyonasından 4 altın ve 1 gümüş madalyayla dönen 15 yaşındaki milli sporcu Arel Gültekin, Sırbistan ile Kuzey Makedonya'da gerçekleştirilecek uluslararası organizasyonlarda başarısını sürdürmeyi hedefliyor.

Slovenya'da düzenlenen yüzme şampiyonasından 4 altın ve 1 gümüş madalyayla dönen 15 yaşındaki milli sporcu Arel Gültekin, Sırbistan ile Kuzey Makedonya'da gerçekleştirilecek uluslararası organizasyonlarda başarısını sürdürmeyi hedefliyor.