Milli Yüzücü Emre Onuş, Dünya Şampiyonası'nda Madalya Peşinde

Milli yüzücü Emre Onuş, dünya şampiyonasında madalyayla dönmeyi hedefliyor. Yüzmede 6 Türkiye şampiyonluğu ve farklı kategorilerde toplam 90 madalyası bulunan Onuş, ağustos ayında Romanya'da düzenlenecek Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için hazırlıklarını sürdürüyor.

Emre Onuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her zaman başarılarıyla anılmak istediğini belirtti. Katıldığı yarışların kendisi için önemli deneyimler olduğunu aktaran Onuş, "Bursa'da düzenlenen yarış benim için çok güzeldi. Daha önce Avrupa gençler barajını geçmiş, Bursa'da ise dünya gençler barajını geçmeyi başarmıştım. Bu yıl yoğun bir takvimim var; Temmuz'da Avrupa Şampiyonası, ardından kulüpler şampiyonası ve ardından da dünya şampiyonası var. En iyi şekilde yarışarak kürsüde yer almak istiyorum." dedi.

Geçen hafta Barselona'da bir yarışı geride bıraktığını belirten Onuş, bu deneyimin kendisi için önemli bir hazırlık süreci olduğunu ifade etti.

Yüzme antrenörü Sinan Saygı ise sporcusunun dünya gençler barajını geçerek şampiyonda ülkesini temsil etme hakkı kazanmasının önemine vurgu yaptı. Saygı, "Yoğun bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Temmuz ve ağustos ayı bizim için kritik. Şampiyonalardan iyi derecelerle ayrılmayı umuyoruz." şeklinde konuştu.

Yüzmede 6 Türkiye şampiyonluğu ve farklı kategorilerde toplam 90 madalyası bulunan milli sporcu Emre Onuş, Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda madalyayla dönmek istiyor. Onuş, açıklama yaptı.

Yüzmede 6 Türkiye şampiyonluğu ve farklı kategorilerde toplam 90 madalyası bulunan milli sporcu Emre Onuş, Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda madalyayla dönmek istiyor. Onuş, açıklama yaptı.