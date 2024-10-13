Minik Talent Zayn Sofuoğlu, İlk Şampiyonluğunu Kazandı

Zayn Sofuoğlu'nun Kartingdeki İlk Şampiyonluğu

Borusan Otomotiv Motorsport Takım Koordinatörü Muratcan Eğilmez, Zayn Sofuoğlu’nun başarıları hakkında konuştu. Zayn, 5 yaşında mikro kategorideki MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası’nda 5. ayak yarışını ikinci sırada tamamlayarak genel klasman birincisi oldu.

Yarışın Detayları

Kütahya Çini Spor Kulübü tarafından düzenlenen organizasyonda, TOSFED Körfez Karting Pisti'nde yer alan sezonun son yarışı, Zayn’ın kariyerinde önemli bir adım olarak değerlendirildi. Sezon boyunca gösterdiği performans ve azmi ile dikkat çeken Zayn, yarış sonrasında babası Kenan Sofuoğlu tarafından ilk kutlanan isim oldu.

Muratcan Eğilmez’in Açıklamaları

Zayn’ın gelişiminden bahseden Eğilmez, "Zayn, başından itibaren inanılmaz bir ilerleme kaydetti. 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nda yurt dışında da iyi sonuçlar almayı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kenan Sofuoğlu'ndan Açıklamalar

Kenan Sofuoğlu, pist üzerindeki yaşanan kazalara dikkat çekerek, Zayn’ın gücünü ve azmini vurguladı. "Zayn, son yarışta zor durumda kalmasına rağmen pes etmedi ve ikinci olarak genel klasmanda birinci oldu" dedi.

Gelecek Hedefleri

Kenan Sofuoğlu, takımla birlikte önümüzdeki yıl İngiltere'deki yarışlara katılacaklarını belirtti. "Zayn ile birlikte motor sporlarını daha çok insanın izlemesini sağlamak istiyoruz" diye ifade etti. Zayn da geleceğe umutla baktığını, seneye İngiltere'deki yarışlarda yer alacağı için heyecanlı olduğunu aktardı.

Borusan Otomotiv Motorsport (BOM) Karting Takımı'ndan 5 yaşındaki Zayn Sofuoğlu, MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışlarını 2. sırada tamamlayarak genel klasmanda birinci oldu. Finiş çizgisine gelmesinin ardından Zayn Sofuoğlu'nu ilk kutlayan babası Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu oldu. Büyük sevinç yaşayan yakınları ve takım arkadaşları, şampiyonluğu Sofuoğlu'nu havaya atıp, meşaleler yakarak kutladı.

Borusan Otomotiv Motorsport (BOM) Karting Takımı'ndan 5 yaşındaki Zayn Sofuoğlu, MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışlarını 2. sırada tamamlayarak genel klasmanda birinci oldu. Finiş çizgisine gelmesinin ardından Zayn Sofuoğlu'nu ilk kutlayan babası Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu oldu. Büyük sevinç yaşayan yakınları ve takım arkadaşları, şampiyonluğu Sofuoğlu'nu havaya atıp, meşaleler yakarak kutladı.

Borusan Otomotiv Motorsport (BOM) Karting Takımı'ndan 5 yaşındaki Zayn Sofuoğlu, MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışlarını 2. sırada tamamlayarak genel klasmanda birinci oldu. Finiş çizgisine gelmesinin ardından Zayn Sofuoğlu'nu ilk kutlayan babası Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu oldu. Büyük sevinç yaşayan yakınları ve takım arkadaşları, şampiyonluğu Sofuoğlu'nu havaya atıp, meşaleler yakarak kutladı.

Borusan Otomotiv Motorsport (BOM) Karting Takımı'ndan 5 yaşındaki Zayn Sofuoğlu, MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışlarını 2. sırada tamamlayarak genel klasmanda birinci oldu. Finiş çizgisine gelmesinin ardından Zayn Sofuoğlu'nu ilk kutlayan babası Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu oldu. Büyük sevinç yaşayan yakınları ve takım arkadaşları, şampiyonluğu Sofuoğlu'nu havaya atıp, meşaleler yakarak kutladı.

Borusan Otomotiv Motorsport (BOM) Karting Takımı'ndan 5 yaşındaki Zayn Sofuoğlu, MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışlarını 2. sırada tamamlayarak genel klasmanda birinci oldu. Finiş çizgisine gelmesinin ardından Zayn Sofuoğlu'nu ilk kutlayan babası Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu oldu. Büyük sevinç yaşayan yakınları ve takım arkadaşları, şampiyonluğu Sofuoğlu'nu havaya atıp, meşaleler yakarak kutladı.

Borusan Otomotiv Motorsport (BOM) Karting Takımı'ndan 5 yaşındaki Zayn Sofuoğlu, MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışlarını 2. sırada tamamlayarak genel klasmanda birinci oldu. Finiş çizgisine gelmesinin ardından Zayn Sofuoğlu'nu ilk kutlayan babası Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu oldu. Büyük sevinç yaşayan yakınları ve takım arkadaşları, şampiyonluğu Sofuoğlu'nu havaya atıp, meşaleler yakarak kutladı.

Borusan Otomotiv Motorsport (BOM) Karting Takımı'ndan 5 yaşındaki Zayn Sofuoğlu, MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışlarını 2. sırada tamamlayarak genel klasmanda birinci oldu. Finiş çizgisine gelmesinin ardından Zayn Sofuoğlu'nu ilk kutlayan babası Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu oldu. Büyük sevinç yaşayan yakınları ve takım arkadaşları, şampiyonluğu Sofuoğlu'nu havaya atıp, meşaleler yakarak kutladı.

Borusan Otomotiv Motorsport (BOM) Karting Takımı'ndan 5 yaşındaki Zayn Sofuoğlu, MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışlarını 2. sırada tamamlayarak genel klasmanda birinci oldu. Finiş çizgisine gelmesinin ardından Zayn Sofuoğlu'nu ilk kutlayan babası Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu oldu. Büyük sevinç yaşayan yakınları ve takım arkadaşları, şampiyonluğu Sofuoğlu'nu havaya atıp, meşaleler yakarak kutladı.

Borusan Otomotiv Motorsport (BOM) Karting Takımı'ndan 5 yaşındaki Zayn Sofuoğlu, MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışlarını 2. sırada tamamlayarak genel klasmanda birinci oldu. Finiş çizgisine gelmesinin ardından Zayn Sofuoğlu'nu ilk kutlayan babası Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu oldu. Büyük sevinç yaşayan yakınları ve takım arkadaşları, şampiyonluğu Sofuoğlu'nu havaya atıp, meşaleler yakarak kutladı.

Borusan Otomotiv Motorsport (BOM) Karting Takımı'ndan 5 yaşındaki Zayn Sofuoğlu, MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışlarını 2. sırada tamamlayarak genel klasmanda birinci oldu. Finiş çizgisine gelmesinin ardından Zayn Sofuoğlu'nu ilk kutlayan babası Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu oldu. Büyük sevinç yaşayan yakınları ve takım arkadaşları, şampiyonluğu Sofuoğlu'nu havaya atıp, meşaleler yakarak kutladı.

Borusan Otomotiv Motorsport (BOM) Karting Takımı'ndan 5 yaşındaki Zayn Sofuoğlu, MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışlarını 2. sırada tamamlayarak genel klasmanda birinci oldu. Finiş çizgisine gelmesinin ardından Zayn Sofuoğlu'nu ilk kutlayan babası Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu oldu. Büyük sevinç yaşayan yakınları ve takım arkadaşları, şampiyonluğu Sofuoğlu'nu havaya atıp, meşaleler yakarak kutladı.

Borusan Otomotiv Motorsport (BOM) Karting Takımı'ndan 5 yaşındaki Zayn Sofuoğlu, MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışlarını 2. sırada tamamlayarak genel klasmanda birinci oldu. Finiş çizgisine gelmesinin ardından Zayn Sofuoğlu'nu ilk kutlayan babası Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu oldu. Büyük sevinç yaşayan yakınları ve takım arkadaşları, şampiyonluğu Sofuoğlu'nu havaya atıp, meşaleler yakarak kutladı.

Borusan Otomotiv Motorsport (BOM) Karting Takımı'ndan 5 yaşındaki Zayn Sofuoğlu, MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışlarını 2. sırada tamamlayarak genel klasmanda birinci oldu. Finiş çizgisine gelmesinin ardından Zayn Sofuoğlu'nu ilk kutlayan babası Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu oldu. Büyük sevinç yaşayan yakınları ve takım arkadaşları, şampiyonluğu Sofuoğlu'nu havaya atıp, meşaleler yakarak kutladı.

Borusan Otomotiv Motorsport (BOM) Karting Takımı'ndan 5 yaşındaki Zayn Sofuoğlu, MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışlarını 2. sırada tamamlayarak genel klasmanda birinci oldu. Finiş çizgisine gelmesinin ardından Zayn Sofuoğlu'nu ilk kutlayan babası Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu oldu. Büyük sevinç yaşayan yakınları ve takım arkadaşları, şampiyonluğu Sofuoğlu'nu havaya atıp, meşaleler yakarak kutladı.