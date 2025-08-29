Minik ve Yıldızlar Türkiye Muaythai Şampiyonası Kars'ta başladı

81 ilden 500'ü aşkın katılımcı, organizasyon Kars'ta buluştu

Türkiye Muaythai Federasyonu'nun 2025 faaliyet programında yer alan Minik ve Yıldızlar Türkiye Şampiyonası, Kars'ta start aldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Kars Valiliği koordinasyonunda düzenlenen şampiyona, Kars İsmail Aytemiz Spor ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştiriliyor. Turnuvaya 81 ilden gelen sporcular dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele ediyor.

Türkiye Muaythai Federasyonu Başkan Vekili Korkmaz Atalay, gazetecilere yaptığı açıklamada organizasyonun büyük bir heyecanla sürdüğünü belirtti. Atalay, "Şampiyonaya 81 ilden 500'ün üzerinde sporcu, idareci ve veli katılımı var. Yani hakemler olmak üzere bin kişiye ulaştık." ifadelerini kullandı.

Başkan Vekili Atalay, müsabakaların yanı sıra federasyonun sosyal projesi kapsamında minik ve yıldız sporculara milli bilinç aşılamak için uygulamalı geziler düzenlendiklerini söyledi. Bu kapsamda sporcular Ani Ören Yeri ve Sarıkamış şehitlikleri'ni "Bir gün siper bir gün spor" sloganıyla ziyaret etti.

Turnuvaya Antalya'dan katılan sporcular İsmail Efe Kalın ve Ömer Faruk Bingöl ise derece yapıp şehirlerine madalya ile dönmek istediklerini dile getirdi.

Şampiyonadaki müsabakalar 31 Ağustos'ta sona erecek.