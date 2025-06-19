Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası Açıldı: 6 Bin Sporcu Havada

Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası'nın Açılışı Yapıldı

Sivas'ın ev sahipliğinde düzenlenen Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası açılış seremonisi, Taha Akgül Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Etkinlik, Türkiye Güreş Federasyonu’nun katkılarıyla 5 ayrı yaş grubunda yapılıyor.

Vali Şimşek: Dostluk ve Kardeşliğe Vesile Olacak

Şampiyonanın açılışında konuşan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Cumhuriyetin temellerinin atıldığı bu şehirde sporcuları ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. 6 binin üzerinde sporcunun katılım gösterdiği organizasyonla ilgili olarak, “Bu minderlerde sadece güreşler ve müsabakalar yapılmayacak. Aynı zamanda çocuklarımızın dostluğuna ve kardeşliğine vesile olacak,” dedi.

Başkan Uzun: Şampiyonlar Şehri Sivas

Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun ise şehrin, güreşte pek çok önemli şampiyon yetiştirdiğini vurguladı. Uzun, katılımcılara, “Gelmişken sultan ve Cumhuriyet şehrimizi gezmenizi rica ediyorum. Şampiyonaya katılan sporculara başarılar diliyorum,” diye seslendi.

Taha Akgül: Tam Destek Sağlıyoruz

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Sivas'ın tarihi bir gün yaşadığını belirterek, “Tüm sporcu kardeşlerimize malzeme desteğinde bulunduk. Seneye bu organizasyonu daha da büyüteceğiz,” ifadesini kullandı. Akgül, “Bu yıl 6 bin 300 civarında sporcunun katılımı var. İnşallah seneye 10 bin sporcuyla bu organizasyonu gerçekleştireceğiz,” şeklinde konuştu.

Geleceğin Şampiyonları

Akgül, etabın sonunda şampiyon sporcuları Ankara Elmadağ’da gelişim kamplarına alacaklarını belirtti. Şampiyonanın, 2032 olimpiyatlarının meyvesi olacağına dikkat çeken Akgül, “Lisans yaşını 8'e düşürdük. Geleceğimiz sizsiniz,” diyerek genç sporculara olan inancını ifade etti.

22 Haziran Pazar günü sona erecek olan şampiyonada, 10 minderde ilk kez aynı anda 10-11-12-13 ve 14 yaş kategorilerinde müsabakalar gerçekleştiriliyor.

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Sivas'ın ev sahipliğinde 5 ayrı yaş grubunda düzenlenen Minikler Türkiye Şampiyonası'nın açılış seremonisi gerçekleştirildi.

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Sivas'ın ev sahipliğinde 5 ayrı yaş grubunda düzenlenen Minikler Türkiye Şampiyonası'nın açılış seremonisi gerçekleştirildi.