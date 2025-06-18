Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası'nda Kızlar Kategorisi Sonuçlandı

Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası Kızlar Kategorisi Tamamlandı

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Sivas'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Minikler Türkiye Şampiyonası, 10-14 yaş kızlar kategorilerinde yapılan müsabakalarla sona erdi. Şampiyonanın sonuçları büyük bir heyecanla beklendi.

Kategorilere Göre Dereceler

10 yaş kızlar kategorisinde, Antalya Kepez Belediyesi Spor Kulübü 80 puanla birinci, İstanbul Beylikdüzü Kavaklı Ortaokulu 50 puanla ikinci, Isparta Gençlik Spor Kulübü ise 45 puanla üçüncü sırada yer aldı.

11 yaş grubunda Siirt Gençlik Spor Kulübü 71 puanla zirvede yer alırken, Elmalı Gençlik Spor Kulübü 69 puanla ikinci, Nevşehir Gençlik Spor Kulübü 59 puanla üçüncü oldu. 12 yaş kategorisinde ise Isparta Gençlik Spor Kulübü 73 puanla birinciliği elde etti, ardından Siirt Gençlik Spor Kulübü 62 puanla ikincilik, Antalya Elmalı Gençlik Spor Kulübü ise 61 puanla üçüncülük kazandı.

13 yaş grubunda Siirt Gençlik Spor Kulübü 93 puanla birinci, Afyon Yeşilay Spor Kulübü 83 puanla ikinci, ve Erzincan Cimin 49 puanla üçüncü sırayı aldı. Son olarak 14 yaş kategorisinde Kayseri Melikgazi 60 puanla birinci, İzmir Tire Belediyesi 57 puanla ikinci, Iğdır Gençlik Spor Müdürlüğü ise 54 puanla üçüncülük elde etti.

Madalya Töreni ve Devam Eden Mücadeleler

Şampiyonada dereceye giren sporcular için bir madalya töreni düzenlendi. Madalyalar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem, Sporcu Eğitim Merkezi Müdürü Yusuf Keskin ve diğer yetkililer tarafından takdim edildi.

Erkekler Grekoromen Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası'nın müsabakaları ise bugün başladı. Şampiyonada, ilk kez aynı anda 10 minderde 10-11-12-13 ve 14 yaş kategorilerinde müsabakalar gerçekleştiriliyor. 22 Haziran Pazar günü sona erecek bu şampiyonada, 3 stilde 5 bini aşkın sporcu ter döküyor.

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Sivas'ın ev sahipliğinde 5 ayrı yaş grubunda düzenlenen Minikler Türkiye Şampiyonası'nın kızlar kategorisindeki birincileri belli oldu.

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Sivas'ın ev sahipliğinde 5 ayrı yaş grubunda düzenlenen Minikler Türkiye Şampiyonası'nın kızlar kategorisindeki birincileri belli oldu.