Minikler Türkiye Tekvando Şampiyonası'na Rekor Katılım — Ankara

Minikler Türkiye Tekvando Şampiyonası, Ankara'da 75 ilden 909 kulüp ve 5 binin üzerinde sporcu katılımıyla rekor kırdı. Turnuva 8 Eylül'e kadar sürüyor.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 17:09
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 17:13
Açılış Töreni Taha Akgül Spor Salonu'nda Yapıldı

Minikler Türkiye Tekvando Şampiyonası, Ankara'da rekor katılımla başladı. Organizasyonun açılış töreni Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleştirildi ve turnuva 8 Eylül'e kadar sürecek.

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, yaptığı konuşmada organizasyona 75 ilden 909 kulübün ve 5 binin üzerinde sporcunun katıldığını belirterek, "Rekor bir katılımla, dünyada eşi benzeri olmayan Minikler Türkiye Şampiyonası'nı gerçekleştirmekteyiz. Bu, camiamıza getirdiğimiz ivme ve hızın bir kanıtıdır." ifadelerini kullandı.

Tanrıkulu, "TaekwondoPI" adlı mobil uygulamayı hayata geçirdiklerini ve tesisleşme konusunda önemli bir adım atarak Keçiören ilçesinde bulunan Nur Tatar Spor Salonu'nu federasyona kazandırdıklarını kaydetti.

Büyükler Tekvando ve Para Tekvando Milli Takımı sporcuları da etkinlikte minik sporcularla buluştu ve genç atletlere destek verdi.

Türkiye Minikler Tekvando Şampiyonası, rekor katılımla Ankara'da düzenleniyor. Taha Akgül Spor Salonu'nda 8 Eylül'e kadar sürecek organizasyonun açılış töreni yapıldı.

