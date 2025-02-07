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MIYC Trio Cup Yat Yarışları'nda İlk Ayak Heyecanı

Marmaris'te düzenlenen MIYC Trio Cup Yat Yarışları'nın 1. ayağı sona erdi. Dereceye girenler yarın ödüllerini alacak.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 15:48
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 16:22
MIYC Trio Cup Yat Yarışları'nda İlk Ayak Heyecanı

Marmaris'te MIYC Trio Cup Yarışları Heyecanı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde gerçekleştirilen MIYC Trio Cup Yat Yarışları'nın ilk ayağı, spor severlere unutulmaz anlar yaşattı. Yatlarda sadece 3 yelkencinin bulunabildiği bu özel etkinlik, toplamda 8 yelkenli yatın katılımıyla yapıldı.

Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübü (MIYC) tarafından düzenlenen yarışlara, Türkiye'nin yanı sıra Ukrayna, Belarus ve Rusya'dan 24 sporcu katıldı. Başhakem Ezgi Kalaycı tarafından düzenlenen dümenci toplantısının ardından, yelkenciler bağlı bulundukları Netsel Marina’dan ayrılarak antrenman turları yapmaya başladılar.

Rüzgar koşullarına göre belirlenen parkurda, yatlar iki grup halinde yarışarak hedefe ulaştı. Dereceye giren yelkenciler, yarın düzenlenecek ödül töreninde kupalarını alacak.

Dereceye Giren Yelkenciler

Kupanın 1. ayağında, sınıflarına göre ilk üçte yer alan yatlar ve dümencileri şu şekilde:

ORC-A

  • 1- Imagine (Zafer Öznur)
  • 2- Strekoza (Mikhail Mishchenko)
  • 3- Capella II (Ekber Levent)

ORC-B

  • 1- VMG-Karbotiks (Doğukan Kandemir)
  • 2- Aleksandriya (Ilya Strakh)
  • 3- Tok Yelkencilik (Onur Tok)

Kupanın ikinci ayak yarışları, 28 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen ve yatlarda sadece 3 yelkencinin bulunabileceği MIYC Trio...

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen ve yatlarda sadece 3 yelkencinin bulunabileceği MIYC Trio Cup Yat Yarışları'nın 1. ayak mücadelesi sona erdi. Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübünün (MIYC) düzenlediği MIYC Trio Cup 1. ayak yarışlarına, Türkiye'nin yanı sıra Ukrayna, Belarus ve Rusya'dan 8 yelkenli yat ile 24 sporcu katıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen ve yatlarda sadece 3 yelkencinin bulunabileceği MIYC Trio...

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen ve yatlarda sadece 3 yelkencinin bulunabileceği MIYC Trio Cup Yat Yarışları'nın 1. ayak mücadelesi sona erdi. Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübünün (MIYC) düzenlediği MIYC Trio Cup 1. ayak yarışlarına, Türkiye'nin yanı sıra Ukrayna, Belarus ve Rusya'dan 8 yelkenli yat ile 24 sporcu katıldı.

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