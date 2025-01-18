MKE Ankaragücü, Alper Uludağ ile Sözleşmesini Feshetti

Trendyol 1. Lig takımlarından MKE Ankaragücü, 34 yaşındaki sol bek Alper Uludağ ile yollarını ayırdığını resmi olarak açıkladı. Kulübün yaptığı duyuruda, Alper Uludağ ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshedildiği belirtildi.

Açıklamada Dile Getirilenler

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takım futbolcularımızdan Alper Uludağ ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi fesih edilmiştir. Alper Uludağ'a bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Bu ayrılık, Ankaragücü taraftarları arasında farklı duygulara yol açarken, Alper Uludağ'ın yeni bir kulüple anlaşacağı merak ediliyor.