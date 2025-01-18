MKE Ankaragücü, Alper Uludağ ile Sözleşmesini Feshetti

MKE Ankaragücü, 34 yaşındaki sol bek Alper Uludağ ile yollarını ayırdı ve kariyerinde başarılar diledi.

Yayın Tarihi: 18.01.2025 23:45
Güncelleme Tarihi: 18.01.2025 23:45
MKE Ankaragücü, Alper Uludağ ile Sözleşmesini Feshetti

MKE Ankaragücü, Alper Uludağ ile Sözleşmesini Feshetti

Trendyol 1. Lig takımlarından MKE Ankaragücü, 34 yaşındaki sol bek Alper Uludağ ile yollarını ayırdığını resmi olarak açıkladı. Kulübün yaptığı duyuruda, Alper Uludağ ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshedildiği belirtildi.

Açıklamada Dile Getirilenler

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takım futbolcularımızdan Alper Uludağ ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi fesih edilmiştir. Alper Uludağ'a bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Bu ayrılık, Ankaragücü taraftarları arasında farklı duygulara yol açarken, Alper Uludağ'ın yeni bir kulüple anlaşacağı merak ediliyor.

İLGİLİ HABERLER

Emekliler için Elektrik Faturası Müjdesi: O Bedel Ödenmeyecek

Halkbank'tan Esnafa Yüzde 50 Kredi İndirimi Müjdesi!

Evde Çalışanlara Müjde: '10 Gün Kuralı' ile Emeklilik Artık Daha Yakın!

Ziraat Bankası'ndan Yeni Konut Kredisi Kampanyası: 1 Milyon TL 120 Ay Vadede

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
MKE Ankaragücü, Polonyalı Orta Saha Michal Rakoczy'yi Transfer Etti
2
Reeder Samsunspor'dan Beşiktaş Maçı Üzerine Hakem Tepkisi
3
Esenler Erokspor, Adanaspor'u 1-0 Yenerek Öne Geçti
4
Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK ve Sipay Bodrum FK Beraberlikte Kaldı
5
Beşiktaş Fibabanka, Türk Telekom'u 96-88 Yenerek 10. Galibiyetini Aldı
6
Beşiktaşlı Gedson Fernandes, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı
7
Murat Şahin, Hatayspor'un Galatasaray ile 1-1 Beraberliğini Değerlendirdi

Ziraat Bankası'ndan Yeni Konut Kredisi Kampanyası: 1 Milyon TL 120 Ay Vadede

17 Milyon Emekliye 1.158 TL Artış Müjdesi: Zamlı Maaşlar Açıklandı

Ailelere 545.000 TL Destek: Faizsiz Kredi ve Çocuk Yardımları

Evde Çalışanlara Müjde: '10 Gün Kuralı' ile Emeklilik Artık Daha Yakın!

Milli Emlak'tan 84 Ay Vadeli Arsa Satışları Başladı!

Emekliler için Elektrik Faturası Müjdesi: O Bedel Ödenmeyecek

TOKİ'den 2025 İçin Yeni Taksit Zam Oranları: Yüzde 19,31 ve 7,56

Gaziantep'te Öğrencilere Nakdi Destek: 10.000 TL-15.000 TL Destek Verilecek!

Borcu Olanlar İçin Fırsat! 50.000 TL'de Kredi Faizleri Düştü

Yeni Yılda Araç Sahibi Olmanın Yolu: 19.861 TL Aylık Taksitle Renault Megane Sedan!

Halkbank'tan Esnafa Yüzde 50 Kredi İndirimi Müjdesi!

Faizsiz Kredi Dünyasında Çığır Açan Gelişmeler! Limitler arttırıldı