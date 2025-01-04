DOLAR
35,36 -0,01%
EURO
36,47 -0,01%
ALTIN
2.999,46 -0,14%
BITCOIN
3.455.748,05 0,65%

MKE Ankaragücü, Derbi Maçta Ankara Keçiörengücü'nü 2-0 Geride Bıraktı

MKE Ankaragücü, Trendyol 1. Lig 18. haftasında Ankara Keçiörengücü'nü 2-0 yenerken, birçok gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 18:13
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 18:13
MKE Ankaragücü, Derbi Maçta Ankara Keçiörengücü'nü 2-0 Geride Bıraktı

Trendyol 1. Lig'de Derbi Heyecanı

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında MKE Ankaragücü, büyük bir mücadele sonucunda Ankara Keçiörengücü'nü 2-0 mağlup etmeyi başardı.

İptal Olan Goller ve VAR İncelemesi

Maç boyunca Ankara Keçiörengücü, ofsayt gerekçesiyle 3 gol kaydetti; ancak bu goller geçersiz sayıldı. MKE Ankaragücü ise, 90+6. dakikada Rotariu ile bir gol bulsa da, VAR incelemesi sonucunda topun çizgiyi geçmediği tespit edilerek, bu gol de iptal edildi.

Derbi maç, taraftarların yoğun ilgisi altında geçerken, MKE Ankaragücü, elde ettiği bu galibiyetle ligdeki konumunu yukarıya taşımış oldu.

İLGİLİ HABERLER

TÜED'den Emeklilere Seyyanen Zam Talebi Ortaya Çıktı

O ilde 55.000 TL’ye Ev Sahibi Olma Fırsatı

Asgari Ücretli Çalışanlara Sosyal Destek Müjdesi: 2025'te Ödenecek

2025 MTV Artışında Bankalardan Büyük Destek! 6 Bankadan Taksit İmkanları Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
MKE Ankaragücü, Kemal Özdeş Yönetiminde 2-0 Galip Geldi
2
Antalyaspor'un Mağlubiyeti Üzgünlük Yarattı: Aurelio Açıklamalarda Bulundu
3
Beşiktaş, Çimsa ÇBK Mersin'i 71-65 Yenerek Galibiyet Serisini Sürdürdü
4
Galatasaray-Göztepe Maçından Önemli Notlar
5
Eyüpspor'un Teknik Sorumlusundan Maç Değerlendirmesi: 'Kazanmasını Bildik!'
6
Emlak Konut, Nesibe Aydın'ı Uzatmada Geçti
7
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde Maccabi Playtika ile Sırbistan'da Buluşuyor

2025 MTV Artışında Bankalardan Büyük Destek! 6 Bankadan Taksit İmkanları Açıklandı

Denizbank'tan 2025'e Özel Kampanyası: Her adım bedava olacak

Asgari Ücretli Çalışanlara Sosyal Destek Müjdesi: 2025'te Ödenecek

Doğuda Batıya Zam Furyası: Ekmeğe Yüzde 25 Zam Geldi!

Çift Katlı Ev ve Tarım Arazisi Uygun Fiyata Satışta!

O ilde 55.000 TL’ye Ev Sahibi Olma Fırsatı

Yapı Kredi'den 2025 Müjdesi: 2500 TL Ek Ödeme Şansı

Emeklilere Yeni Destek: Ücret Sadece 1 TL Olacak

Yemek Kartları Restoranlarla Sınırlı! Çalışanları Endişelendiriyor

ŞOK’ta Deterjanda Yüzde 35 İndirim! Fiyatlar 40 TL’ye Düştü

TÜED'den Emeklilere Seyyanen Zam Talebi Ortaya Çıktı

Memur ve Emekliye Müjde! 2024 Zam Oranlarına Ramak Kaldı