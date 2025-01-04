MKE Ankaragücü, Derbi Maçta Ankara Keçiörengücü'nü 2-0 Geride Bıraktı

Trendyol 1. Lig'de Derbi Heyecanı

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında MKE Ankaragücü, büyük bir mücadele sonucunda Ankara Keçiörengücü'nü 2-0 mağlup etmeyi başardı.

İptal Olan Goller ve VAR İncelemesi

Maç boyunca Ankara Keçiörengücü, ofsayt gerekçesiyle 3 gol kaydetti; ancak bu goller geçersiz sayıldı. MKE Ankaragücü ise, 90+6. dakikada Rotariu ile bir gol bulsa da, VAR incelemesi sonucunda topun çizgiyi geçmediği tespit edilerek, bu gol de iptal edildi.

Derbi maç, taraftarların yoğun ilgisi altında geçerken, MKE Ankaragücü, elde ettiği bu galibiyetle ligdeki konumunu yukarıya taşımış oldu.