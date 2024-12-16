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MKE Ankaragücü Ikon Menkul, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u Yenerek Galip Geldi

MKE Ankaragücü Ikon Menkul, Balıkesir'de Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u 89-72 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 21:16
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 21:16
MKE Ankaragücü Ikon Menkul, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u Yenerek Galip Geldi

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde Heyecan Dolu Bir Maç!

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 16. haftasında MKE Ankaragücü Ikon Menkul, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Deplasmanda oynanan maçı konuk ekip 89-72’lik skorla kazandı.

Maçın Gidişatı

Karşılaşmanın ilk çeyreği 17-16'lık skorla MKE Ankaragücü Ikon Menkul’ün üstünlüğü ile sona erdi. İkinci çeyrede de etkili oyununu sürdüren misafir takım, soyunma odasına 41-35 önde girdi.

Final Periyodu ve Sonuç

Üçüncü çeyreğin sonunda 62-47’lik bir skor avantajı elde eden MKE Ankaragücü Ikon Menkul, son periyotta da performansını sürdürerek parkeden 89-72 galip ayrıldı. Bu sonuçla birlikte Ankaragücü, ligdeki iddiasını da pekiştirmiş oldu.

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