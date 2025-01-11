MKE Ankaragücü Ikon Menkul-Trabzonspor Maçı Skorbord Arızası Nedeniyle Tatil Edildi

MKE Ankaragücü Ikon Menkul-Trabzonspor Maçı Tatil Oldu

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 20. haftasında oynanan MKE Ankaragücü Ikon Menkul-Trabzonspor maçı, ilk çeyrekte yaşanan skorbord arızası nedeniyle tatil edildi. TOBB ETÜ Spor Salonu'nda gerçekleştirilen karşılaşmada, MKE Ankaragücü Ikon Menkul'un 13-7 önde olduğu anlarda skorbord ve şut süresi gösteren tabelada arıza meydana geldi.

Maçın Sırasında Yaşananlar

Maç, ilk çeyreğin bitimine 3 dakika 2 saniye kala durduruldu. Başhakem Can Mavisu, arızanın giderilememesi üzerine yaklaşık 30 dakika bekledikten sonra karşılaşmayı tatil etti. Maçın, kaldığı süre ve skor üzerinden Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından belirlenen tarihte yeniden oynanacağı bildirildi.