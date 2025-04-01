MKE Ankaragücü'nde Çifte Ayrılık: Emre Yıldız ve Mustafa Dalcı Görevden Ayrıldı

MKE Ankaragücü, Trendyol 1. Lig’de çarpıcı bir değişim yaşıyor. Kulüp, sportif direktör Emre Yıldız ve teknik direktör Mustafa Dalcı ile yollarını karşılıklı anlaşarak ayırdığını açıkladı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Teknik direktörümüz Mustafa Dalcı ve sportif direktörümüz Emre Yıldız ile yapılan görüşmelerin ardından karşılıklı olarak yollarımızın ayrılması konusunda mutabakata varılmıştır. Kendilerine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadesi yer aldı.

Mustafa Dalcı yönetiminde, MKE Ankaragücü ligde 8 maça çıktı ve bu süre zarfında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Sarı-lacivertli ekip, son maçında deplasmanda Esenler Erokspor'a 3-1 kaybederek, ligde 31. hafta sonunda 38 puanla küme düşme hattının bir basamak üstünde, 16. sırada bulunuyor.

Bu sezon MKE Ankaragücü dört farklı teknik adamla çalıştı. Sezonun başında takımı kampa götüren ancak lig başlamadan ayrılan Kemal Özdeş, bu sezon sarı-lacivertlileri iki kez çalıştırdı. Böylece Ankaragücü, 2024-2025 sezonunda 5. kez bir teknik adamla yollarını ayırmış oldu.

MKE Ankaragücü, Trendyol 1. Lig’in 32. haftasında 6 Nisan Pazar günü derbi maçta Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.