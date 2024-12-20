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MKE Ankaragücü, Teknik Direktör Kenan Koçak ile Yolları Ayırdı

MKE Ankaragücü, teknik direktör Kenan Koçak ile yollarını ayırarak yeni bir yapılanmaya gitti.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 21:20
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 21:20
MKE Ankaragücü, Teknik Direktör Kenan Koçak ile Yolları Ayırdı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, teknik direktör Kenan Koçak ile yollarını ayırdığını resmi olarak duyurdu. Başkent temsilcisinin yaptığı açıklamada, Kenan Koçak ile yeni futbol yapılanmaları üzerine yapılan görüşmeler sonucunda karşılıklı olarak yolların ayrılması konusunda mutabakata varıldığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, "Teknik direktörümüz Kenan Koçak'a bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi. Bu gelişme, MKE Ankaragücü'nün geleceği açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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