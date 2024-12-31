MKE Ankaragücü ve Çağdaş Bodrumspor Maçının Ardından Gerginlik Yaşandı

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin (TBL) 18. haftasında bu akşam oynanan MKE Ankaragücü İKON Menkul-Çağdaş Bodrumspor maçı, bir gerginlik olayına sahne oldu. Konuk ekip Çağdaş Bodrumspor, deplasmanda MKE Ankaragücü İKON Menkul'u 81-73 mağlup etmesinin ardından, maç sonunda çıkan tartışmalar dikkat çekti.

Maçın bitiminin ardından MKE Ankaragücü Başantrenörü Halil Üner ile Çağdaş Bodrumspor oyuncusu Burak Erol arasında gergin anlar yaşandı. Bu anlaşmazlık, her iki kulübün sosyal medya üzerinden yaptıkları açıklamalarla daha da büyüdü.

Çağdaş Bodrumspor Başkanı'ndan Açıklama

Çağdaş Bodrumspor Başkanı Dağlarca Çağlar, olayın ardından yaptığı paylaşımda, “Bu akşam oynanan MKE Ankaragücü-Çağdaş Bodrumspor maçında, fair play ruhuna yakışmayan üzücü bir olay yaşanmıştır.” dedi. Erdogan, Halil Üner'in Burak Erol’a yönelik davranışını kınayarak, “Kulüp olarak, sporda şiddetin hiçbir şekilde yeri olmadığını bir kez daha vurguluyoruz.” ifadelerini kullandı.

MKE Ankaragücü'nden Gelen Cevap

MKE Ankaragücü Basketbol Yönetim Kurulu ise açıklamasında, “Bodrumspor oyuncusu Burak Erol, 3 sayılık atış sonrasında Ankaragücü benchine dönüp küfür etmiştir.” ve “Aynı oyuncu maç sonrasında da başantrenörümüz Halil Üner'e karşı küfürlü sözler sarfetmiştir.” vurgusunu yaptı. Yönetim, Halil Üner'in yaşanan gerginliğe verdiği tepkiyi de savundu.

Bu olay, sporda centilmenlik ve dostluk değerlerinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Her iki kulüp de konunun takipçisi olacaklarını belirtti.