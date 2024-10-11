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Modern Pentatlon'da Tarihi Başarı: 13 Yaş Altı Milli Takımı Dünya Üçüncüsü Oldu

Mısırlı şampiyonada, Türkiye 13 yaş altı milli takımı karışık bayrak takımında üçüncü olarak tarih yazdı.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 22:23
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 22:23
Modern Pentatlon'da Tarihi Başarı: 13 Yaş Altı Milli Takımı Dünya Üçüncüsü Oldu

Modern Pentatlonda Başarı Hikayesi

Mısır'da gerçekleştirilen 13 ve 15 Yaş Altı Dünya Triathle Şampiyonası, Türkiye için bir zaferle sonuçlandı.

Bronz Madalya Kazanan Takım

Melis Tusem Erim ve Uğur Uçar'dan oluşan karışık takım bayrağı, 13 yaş altı kategorisinde dünya üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı. Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, bu başarı duyuruldu ve takıma övgüler yağdırıldı.

Diğer Performanslar

Yarışmada ayrıca Nadide Nehir Çakan ve Sarper Çakar, 9'uncu; Belinay Çelik ve Mert Işıldak ise 10'uncu sırada yer aldı. 15 yaş altı kategorisinde ise Elif Duman ve Berker Deveci 5'inci, Nevra Fandakli ve Rüzgar Kasımoğlu ise 10'uncu olan takımlar arasındaydı.

Türkiye, genç sporcuları ile uluslararası alanda kendini kanıtlamaya devam ediyor.

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