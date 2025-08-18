Montella: A Milli Takımın Hedefi Dünya Kupası, 'Adım Adım İlerleyeceğiz'

Montella: A Milli Takımın hedefi Dünya Kupası, adım adım ilerleyeceğiz

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Dünya Kupası elemeleri öncesinde Anadolu Ajansı'na yaptığı özel açıklamada hedeflerini, grubun zorluklarını ve kadro değerlendirmesini anlattı. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki söyleşide Montella, hem saha hem de oyuncu yönetimiyle ilgili önemli mesajlar verdi.

Dünya Kupası hedefi ve yaklaşım

Montella, konuşmasına Türkçe 'İyi akşamlar' diyerek başladı ve takımın en iyi şekilde hazırlandığını vurguladı. '24 yıldır katılamadığımız bir turnuva var. Hedeflerimizi ve bütün enerjimizi tabii ki turnuvaya katılabilmek için kullanacağız' dedi. Montella, basın ve kamuoyunda oluşan beklentin baskı oluşturup oluşturmadığı sorusuna ise, 'Türkiye gibi bir ülkenin büyük hedeflere sahip olması gerektiğine inanıyorum' yanıtını verdi.

'İlk hedefimiz ilk maçı atlatıp adım adım ilerleyerek hedefe koşabilmek' diyen Montella, direkt katılım arzusunu dile getirdi ancak acele etmeyeceklerini, maç maç ilerleyeceklerini belirtti.

Grup değerlendirmesi: İspanya, Gürcistan, Bulgaristan

Montella, grubun zorlu olduğuna dikkat çekerek, 'İlk torbadan İspanya denk geldi, son Avrupa Şampiyonu. İkinci torbada biz vardık. Üçüncü torbadan önemli bir rakip olan Gürcistan geldi. Dördüncü torbada da Bulgaristan en fazla puanı toplayan takım olarak geldi' dedi. Objektif bakıldığında grubun en zorlu gruplardan biri olduğunu ancak bunun kendileri için belirleyici olmadığını, stratejilerinin adım adım ilerlemek üzerine kurulu olduğunu ifade etti.

Eleme maçlarının açılışını deplasmanda 2024 Avrupa Şampiyonası'nda da karşılaştıkları Gürcistan ile yapacaklarını hatırlatan Montella, Gürcistan'ın son dönemdeki gelişimini takdir etti ve kadrolarının Avrupa Şampiyonası'na göre daha oturmuş olduğunu söyledi.

İspanya maçı, Konya tercihi ve rakip analizleri

İspanya maçını Konya'da oynama nedenini stadyumun ve kentin verdiği tutkuyla açıkladı. 'Konya'da daha önce bir maç yaptık, stadyumda tutkuyu ve enerjiyi hissettik' diyen Montella, bu nedenle maçın orada oynanacağını belirtti. İspanya'nın Yamal, Nico Williams veya Pedri gibi öne çıkan oyuncularına karşı ise takım dengesinin önemine vurgu yaptı: 'Yamal, Nico Williams ya da Pedri değil, diğer oyuncuları da hesaba katmanız gerekiyor.'

Ferdi Kadıoğlu, stoper değerlendirmesi ve kadro ilişkileri

Uzun süre sakatlık geçiren Ferdi Kadıoğlu hakkında Montella, oyuncuyu yakından takip ettiklerini ve önümüzdeki günlerde bire bir görüşme yapacağını söyledi. Ferdi'nin antrenman devamlılığının arttığını belirtti ve geri dönüşünün yakın olduğunu hissettiğini ekledi.

Stoper tercihleriyle ilgili olarak Montella, 'Bizim çok stoperimiz var ama Samet Akaydin'in özellikleri biraz daha farklı. Fiziksel olarak güçlü ve hızlı bir stoper. Patlayıcı gücü de var. Merih Demiral'a da benziyor bazı özellikleri' dedi.

Montella, oyuncularla bire bir iletişim kurmayı alışkanlık haline getirdiğini belirtti: 'Modern futbolda ilişkiler çok daha önem kazandı.' Ayrıca sözleşmesi uzatıldığında gündeme gelen Türk vatandaşlığı konusunda da, 'Hala teklif edilmesini bekliyorum' diye konuştu.

Genç oyuncular, Ümit Milli Takım ve sabır vurgusu

Gençlerin gelişiminde sabırlı olunması gerektiğini vurgulayan Montella, Ümit Milli Takım sürecine değinerek genç oyunculara baskı uygulanmaması gerektiğini söyledi. Andrea Pirlo örneğini vererek, '20 yaşına gelen her futbolcu belirli seviyelerde hazır olduğu anlamına gelmiyor' uyarısında bulundu. Samet Aybaba'nın Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörlüğü görevine getirilmesini tebrik etti ve bu kararın faydalı olacağını belirtti.

Arda Güler, Kenan Yıldız ve kulüp performansları

Montella, Arda Güler ve Kenan Yıldız'ın takımlarında daha fazla süre almalarının kendisini memnun ettiğini söyledi. Arda'nın Real Madrid'deki adaptasyon sürecine değinerek, 'Ancelotti de kalsaydı Arda'nın bu sene daha fazla süre alacağını biliyordum' dedi. Kenan için ise çalışkanlığı ve duruşunu övdü.

Süper Lig yatırımları ve transferlerin etkisi

Montella, Süper Lig'deki ciddi yatırımların lig kalitesini artıracağını, büyük oyuncuların Türkiye'ye gelmesinin dikkat çektiğini belirtti. Osimhen, Jhon Duran, Orkun Kökçü ve Abraham gibi isimlerin gelmesinin ligdeki ilgiyi yükselttiğini söyledi. Osimhen özelinde, 'Osimhen ne olursa olsun Galatasaray'da oynamak istediğini gösterdi ve Napoli'yle inanılmaz bir mücadele verdi' yorumunu yaptı.

Sözleşme, spekülasyonlar ve Türkçe çabaları

Montella, A Milli Takım'daki sözleşme uzatmasının bazı spekülasyonları engellediğini ve her iki tarafın da bunu istediğini söyledi. Türkçe öğrenme sürecine dair ise esprili bir üslupla, bazı kelimeleri öğrenmeye başladığını ama hâlâ tercümanını yanından eksik etmeyeceğini belirtti.

Yeni oyuncular ve yurtdışındaki gençler

Montella, yeni yüzler bulma çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti. Semih Kılıçsoy'un Cagliari'ye transferiyle ilgili bilgi almak için kendisiyle iletişime geçildiğini, oyuncunun büyük potansiyel taşıdığını aktardı. Berke Özer'in Lille'e transferini olumlu bulduğunu, Demir Ege Tıknaz'ın ise Portekiz'den dönmesinin doğru bir hamle olduğunu söyledi.

Kapanış: Dünya Kupası'na odak

Montella söyleşiyi, A Milli Takımın önceliğinin Dünya Kupası'na katılabilmek olduğunu vurgulayarak bitirdi: 'Hiç fark etmez, kim olursa olsun. Bizim için en önemlisi Dünya Kupası'na katılabilmek.' Avrupa Şampiyonası'ndaki unutulmaz anları da anımsayan Montella, takımın motivasyonunu ve inancını öne çıkararak elemelerde adım adım ilerleyeceklerini tekrarladı.

