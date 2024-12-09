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Montella, Gaziantep FK Tesislerinde Başarı Temennisinde Bulundu

A Milli Takım Teknik Direktörü Montella, Gaziantep FK’yı ziyaret ederek Selçuk İnan ile buluştu ve başarı dileklerinde bulundu.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 15:19
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 15:30
Montella, Gaziantep FK Tesislerinde Başarı Temennisinde Bulundu

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Montella, Gaziantep FK'yi Ziyaret Etti

A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo Montella, Trendyol Süper Lig takımlarından Gaziantep FK'yi ziyaret etti. Kulüpten yapılan açıklamalara göre, Montella, Gaziantep FK tesislerine giderek takımın teknik direktörü Selçuk İnan ile bir araya geldi.

Görüşmeler ve Temenniler

Montella, Süper Lig'de çeşitli şehirlerdeki maçları yerinde takip etmeye çalıştığını vurguladı. Ziyaret sırasında Gaziantep FK ve teknik direktör Selçuk İnan'a başarı temennisinde bulundu. Ziyaretin devamında Selçuk İnan ve A Takım Sorumlusu Cemil İbrahim Cansız ile bir süre görüşerek kulübün geleceğine dair fikir alışverişinde bulundu.

Gurur Dolu Anlar

Teknik direktör Selçuk İnan, A Milli Takım'ın teknik direktörünü misafir etmekten duydukları gururu ifade ederek, Montella'ya A Milli Takım için başarı dileklerini iletti. Ayrıca, Montella’ya isminin yazılı olduğu 27 numaralı Gaziantep FK forması hediye edildi.

Katılımcılar

Ziyarete A ve U21 Milli Takım İdari Müdürü Mert Tuncay da katıldı, ortak projeler ve kulüp gelişimi üzerine değerli bilgiler paylaşıldı.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella (sol 2), Trendyol Süper Lig takımlarından...

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella (sol 2), Trendyol Süper Lig takımlarından Gaziantep FK'yi ziyaret etti. Montella, Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan'la (ortada) bir araya geldi.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella (sol 2), Trendyol Süper Lig takımlarından...

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella (sol 2), Trendyol Süper Lig takımlarından Gaziantep FK'yi ziyaret etti. Montella, Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan'la (ortada) bir araya geldi.

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