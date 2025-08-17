Mourinho: Göztepe'nin 'Duvar' Savunması Fenerbahçe'yi Durdurdu — 0-0

Mourinho: Göztepe'nin 'duvar' savunması Fenerbahçe'yi durdurdu

Trendyol Süper Lig | Göztepe 0-0 Fenerbahçe

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Göztepe ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, maçın ardından rakibin savunma performansına övgüde bulundu.

"Bugün bir duvara karşı oynadık. Duvar gibi savunma yaptılar. Oyuncuların ve teknik direktörlerinin hakkın vermek lazım." diyen Mourinho, karşılaşmayı değerlendirdi.

Çağlar Söyüncü'nün fiziksel problemi hakkında da konuşan Mourinho, Çağlar Söyüncü'nün fiziksel bir sorunu olduğunu ve dünden bugüne toparlayamadığı için kadroda yer almadığını belirtti.

Mourinho, maç boyunca çok fazla pozisyon üretememelerinin nedenlerini açıklarken şunları kaydetti:

"Rakibin hakkını teslim etmemiz gerekiyor. Ben şunu anlıyorum. Sizler için iyi işler yapan rakibin hakkını vermek zor. Daha çok yapamayan takıma 'onu yapamadı', 'bunu yapamadı' diye eleştirme eğilimi var ama farklıları teslim etmemiz gerekiyor. Bugün bir duvara karşı oynadık. Duvar gibi savunma yaptılar. Oyuncuların ve teknik direktörlerinin hakkın vermek lazım. Geride 5'li savunuyorlardı. 3 savunmacılarından biri 1,90, biri 1,91 diğeri de 1,81 boyunda. Orta saha oyuncuları çok fazla koşularda her top için, her ikili mücadele için ısırarak oynuyorlardı. Böyle olduğu zamanda onlara karşı oynamak her zaman zor oluyor.

"Aynı zamanda şöyle de bir gerçek var. Top sürekli havada olduğu zaman rakibe baskı yapamazsınız. Belki siz uzmanlar bize söyleyebilirsiniz topun sürekli havada olduğu bir oyunda nasıl baskı yapabiliriz? Ama rakibimiz bu şekilde oynuyor. Göztepe kalecisi geriden kısa oynamıyor ve uzun top oynuyor. Bu şekilde biz nasıl rakibe baskı yapabiliriz? Zaten onlar uzun top oynadıktan sonra da bizler mecburen geriye çekilmek, gömülmek durumunda kalıyoruz."

Mourinho, bu tür oyun stillerinin kendi takımının tercih etmediği bir yaklaşım olduğunu söylerken, Göztepe'ye saygı duyduğunu vurguladı: "Her teknik direktörün kendi fikirleri var. Ben de Göztepe'ye saygı duyuyorum ki oyuncuları da bu oyunu en iyi şekilde adapte olmuşlar. Bugün 1 puanı hak ettiklerini düşünüyorum. Evet biz o fırsatı değerlendirip gol atsaydık maçı kazanacaktık maçın son dakikasında ama onların da yapmış oldukları savunmayla 1 puanı hak ettiklerini düşünüyorum. Oynadıkları her uzun topta bizim için tehlike oldu. Bu sonuçtan dolayı mutlu değilim. Rakibin de hakkını teslim etmemiz gerekiyor. Ben rakibimize saygı duyuyorum."

Göztepe'yi analiz edip etmediğine dair soruya ise Mourinho şu yanıtı verdi:

"Evet çok iyi analiz ettiğimi düşünüyorum. Ben zaten onları geçen seneden beri analiz ediyorum. Çünkü oynadıkları oyun tamamen aynı. Tamamen aynı şeyleri yapıyorlar. Bir oyuncu ayrıldığı zaman bile yerine aldıkları oyuncu birebir aynı profilde, aynı özellikte oyuncu oluyor. İyi analiz edip etmediğimi görmek için onların nasıl bir oyun tarzına sahip olduğunu açıklamamı ister misiniz? Çünkü maçtan sonra televizyon röportajında bana geride oyun kurulumunda zorlandığım söylendi ama aslında öyle değildi. Geriden oyun kurmak bizim için çok kolaydı. Çünkü rakip baskı yapmıyordu. Dolayısıyla geriden oyun kurmak bizim için çok kolaydı ama bizim için zor olan ondan sonraki o duvarı aşmaktı."