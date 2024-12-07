Mourinho: 'Hak Eden Kaybetti'

Beşiktaş-Fenerbahçe Derbisinin Ardından Mourinho'dan Açıklamalar

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş'a 1-0 kaybeden Fenerbahçe'de, teknik direktör Jose Mourinho maç sonrası düzenlediği basın toplantısında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Maçın Analizi

Mourinho, karşılaşmanın ardından Fenerbahçe'nin en az bir puanı hak ettiğini dile getirdi. "Bugün hak eden kaybetti," diyen Portekizli teknik adam, galibiyet için mücadele ettiklerini ama sonuçlandırma konusunda zorluk yaşadıklarını ifade etti.

Hakem ve Beşiktaş'a Tebrikler

Mourinho, maçın hakemini tebrik ettiğini vurgulayarak, "Maçtan önce hakem odasına gittim ve kendisini tebrik ettim. Saha içinde bir yanlışı oldu mu bilmiyorum ama hissiyatım iyiydi. Maçın kontrolünü elinde tuttu," dedi. Takımının pozisyon üretme noktasında sorun yaşamadığına da dikkat çeken Mourinho, "Beşiktaş'ın 1,5 pozisyonu vardı, biz ise birçok pozisyona girdik," şeklinde konuştu.

Takımın Genel Performansı

Mourinho, oyuncularının savaştığını ve daha iyi sonuçlar alabileceklerini belirterek, "Daha iyisini yapabilirdik, ama kazanmayı hak ettik," dedi. Ayrıca, Beşiktaş'ın orta saha gücünü artırdığını ve buna göre bir strateji geliştirdiklerini aktardı.

Şampiyonluk Yarışı ve Taraftar Duyguları

Mourinho, taraftarların duygularını anladığını ifade etti. "Kimse benden üzgün değildir. Önümüzde uzun bir yol var. Şampiyonluk yarışında hakemler bugünkü gibi olursa güzel bir yarış olacak," diyerek sözlerini sonlandırdı.