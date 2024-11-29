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Mourinho: "Takımım Zor Anlarda Dengeyi Korudu"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Slavia Prag galibiyetinin ardından oyuncularının performansını övdü.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 02:06
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 02:06
Mourinho: "Takımım Zor Anlarda Dengeyi Korudu"

Fenerbahçe'den Önemli Galibiyet

UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı deplasmanda 2-1 mağlup eden Fenerbahçe menajeri Jose Mourinho, maç sonrası basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

‘‘Takımım Harika Bir Performans Sergiledi’’

Mücadelenin ardından sözlerine Sebastian Szymanski hakkında sorulan bir soru ile başlayan Mourinho, "Takımım bugün harika bir performans sergiledi. Kendisi dün durumu şüpheli olan oyunculardan birisiydi. Kulübede hiç opsiyonum yoktu. Özellikle defans ve orta sahada opsiyonum yoktu. O da takım gibi her şeyini verdi. Takımım zor anlarda dengeyi korumayı başardı. İlk yarıda Slavia Prag daha iyi taraftı. Ancak ikinci yarıda bazı düzenlemeler yaptık, oyuncularımız da pozisyon üretecek boşlukları buldu. İkinci yarıdaki performansla bu önemli galibiyeti aldık,” ifadelerini kullandı.

''Oyuncular Baskıyı Hissetti''

Mourinho, AZ Alkmaar karşısındaki maç ile Slavia Prag müsabakasındaki oyun arasındaki farkı vurgulayarak, "Tamamen iki farklı maçtı. Dolayısıyla bugün oyuncularımız baskıyı hissetti. İlk yarıda rakibimize 2-3 pozisyon verdik. İkinci yarıda takım daha dengeli ve özgüvenliydi. Rakip adam adama oynuyordu ve böyle takımlar zaman ilerledikçe gücünü kaybetmeye başlıyor," şeklinde konuştu.

''Samet Akaydin'a Övgü''

Mourinho, bu sezon Avrupa'da ilk maçına çıkan Samet Akaydin hakkında da yorum yaptı. "Samet ilk günden itibaren sıkı şekilde çalıştı. Onun adına gerçekten çok mutluyum. Bir futbolcu, hocası ona şans verdiğinde oynayarak para kazanır," dedi. Ayrıca, forvet oyuncuları Dzeko, En-Nesyri ve Cenk Tosun'un kalitesini de övdü.

Sonuç olarak, Fenerbahçe'nin önemli galibiyeti, takımın Avrupa Ligi'ndeki hedeflerine ulaşmasında büyük bir adım oldu. Mourinho, gelecek iki maçta evlerinde oynayacak olmalarının da avantajından bahsetti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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