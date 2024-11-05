Mourinho ve Dzeko PFDK'ye Sevk Edildi

Mourinho ve Dzeko'ya Disiplin Cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho ile forvet oyuncusu Edin Dzeko'yu Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Neden Sevk Edildiler?

TFF’nin yaptığı açıklamada, Mourinho'nun sportmenliğe aykırı hareketleri, hakaret ve sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle tedbirli bir şekilde disipline sevk edildiği belirtildi. Dzeko ise yaptığı açıklamalar gerekçe gösterilerek güvenlik tedbiri olmadan disipline gönderildi.

Diğer İsimler de Disipline Alındı

Ayrıca, sarı-lacivertli kulübün yönetim kurulu üyesi Acun Ilıcalı, açıklamaları sebebiyle disipline sevk edildi. Fenerbahçe antrenörleri Sandro Zufic ve Salvatore Foti da ceza alan diğer isimler arasında yer aldı.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ile Atakaş Hatayspor teknik direktörü Rıza Çalımbay da disipline sevk edilen diğer kişiler oldu.

Diğer Kulüpler ve Oyuncular

TFF Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında yaşanan çeşitli ihlaller nedeniyle Gaziantep FK, Net Global Sivasspor, Bellona Kayserispor, Adana Demirspor, Beşiktaş, TÜMOSAN Konyaspor, Sipay Bodrum FK, Corendon Alanyaspor ve Trabzonspor kulüplerini disipline verdi. Ayrıca, Sipay Bodrum FK oyuncusu Musah Mohammed de kuraldışı hareketleri nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.