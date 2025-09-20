DÜZELTME - "Muaythaide altın kemer sahibi Sercan Koç, yeniden Avrupa'nın zirvesine odaklandı" haberimizde sehven yer alan "Serkan Koç" ifadeleri "Sercan Koç" olarak düzeltilmiştir

Muaythai'de 5'inci Altın Kemer Sercan Koç, Avrupa Şampiyonluğuna Odaklandı

HAKAN CAN ŞAHİN - İstanbul'da geçen ay düzenlenen Muaythai Süper Lig'de üst üste 5'inci kez altın kemer kazanan milli sporcu Sercan Koç, Yunanistan'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda yeniden birincilik kürsüsüne çıkmayı hedefliyor.

Yaklaşık 11 yıl önce hobi amaçlı başladığı muaythaide kendini geliştirip profesyonel olarak sürdüren Sercan Koç, antrenmanlarını antrenör Göksel Cingöz gözetiminde Kayseri'de sürdürüyor. Kariyerinde Türkiye'de çok sayıda derece elde eden Koç, son olarak İstanbul'daki Süper Lig'de 5'inci kez altın kemer sahibi oldu.

Avrupa şampiyonalarında daha önce 2022'de İstanbul'da, 2023'te Polonya'da ve 2024'te Kosova'da birincilik elde eden Koç, bu yıl Yunanistan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda yine altın madalya kazanmayı hedefliyor.

"5 yıldır Türkiye'de yenilmedim"

Koç, Muaythai Süper Lig'inde 20 sporcu arasından ilk 4'e kalarak finale yükseldiğini ve rakibini 3-0 eleyerek birincilik kürsüsüne çıktığını anlattı. Kazandığı altın kemer sayesinde Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazandığını belirten Koç, "Süper Lig her yıl oluyor ve her yıl bu kemeri koruman lazım. Çok şükür 5 yıldır bu kemeri koruyorum. 5 yıldır Türkiye'de yenilmedim ve mutluyum. Bu yıl da şampiyon oldum." dedi.

Koç, muaythaide Avrupa ve dünya şampiyonalarında önemli başarılar elde ettiğini ve bu başarıları sürdürmeyi amaçladığını vurguladı.

Hedef 4. kez Avrupa şampiyonluğu

Her zaman şampiyonluğa odaklandığını söyleyen Koç, Avrupa şampiyonalarında 2022, 2023 ve 2024'te birinci, 2019'da ise ikinci olduğunu belirtti. Yunanistan'da 4üncü kez birincilik hedeflediğini ifade eden Koç, antrenman programını anlattı:

"Avrupa Şampiyonası'nda hedefim her zamanki gibi şampiyonluk. 2024'te de şampiyon oldum, bu şampiyonluğu tazelemek için gideceğim. Ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim. Bunun için antrenman performansım arttı. Sabahları ayrı, akşamları ayrı koşu ve antrenmanlarımız oluyor. Sabahları yaklaşık 10 kilometre koşu yapıyorum. Akşamları da yoğun şekilde çalışıyoruz."

Sercan Koç, Avrupa Şampiyonası'nın ardından Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenecek İslami Dayanışma Oyunları'na katılacağını ve orada da birincilik için mücadele edeceğini sözlerine ekledi.

İstanbul'da geçen ay düzenlenen Muaythai Süper Lig'de üst üste 5'inci kez altın kemer kazanan milli sporcu Serkan Koç, Yunanistan'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda da yeniden birincilik kürsüsüne çıkmak istiyor.