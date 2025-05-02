Muaythaidaki Hedefi Dünya Kupası Olan Ayaz Cingöz, Milli Takım Heyecanını Yaşıyor

Antalya'da düzenlenen Halil Duran Büyükler Muaythai Türkiye Şampiyonası'nda başarısıyla dikkat çeken 17 yaşındaki Ayaz Cingöz, milli takıma seçilerek büyük bir hedefe adım attı. Bu ay Antalya'da yapılacak Dünya Şampiyonası'nda mücadele edeceği wai-kru kategorisinde birincilik peşinde koşuyor.

Ayaz, Muaythai Milli Takımlar Sportif Direktörlüğü ve Strateji Kurulu Başkanlığı görevlerini üstlenen babası Göksel Cingöz'ün rehberliğinde 7 yaşında bu spora başlamış olup, yaklaşık 10 yıllık kariyerinde birçok başarıya imza attı. Son olarak, Halil Duran Büyükler Muaythai Türkiye Şampiyonası'nda üçüncülük elde eden Ayaz, wai-kru kategorisinde Türkiye birincisi olarak dikkatleri üzerine çekti.

22 Mayıs'ta Antalya'da gerçekleşecek dünya şampiyonasında yarışacak olan Ayaz, ayrıca bu yıl Özbekistan'da yapılacak olan Türk Dünyası Muaythai Şampiyonası'nda da Türkiye'yi temsil edecek. Şu anda Kayseri'de antrenmanlarını sürdüren Ayaz, her iki organizasyonda da zirveye ulaşmayı hedefliyor.

Ayaz Cingöz, AA muhabirine verdiği demeçte, bu spor dalında kendisine destek olan babasına ve antrenman salonundaki arkadaşlarına teşekkür etti. Muaythaille ilgili büyük hayalleri olduğunu ifade eden Ayaz, “Küçüklükten beri elitlerde yer almak istedim. Elit büyüklerde 63,5 kilogramda Türkiye üçüncüsü, elit wai-kru kategorisinde Türkiye şampiyonu oldum. Hedefim, şerefli milli takım formasını giymek ve ülkemizin bayrağını dalgalandırmak.” dedi.

Ayaz, Halil Duran Büyükler Muaythai Türkiye Şampiyonası'na katılmakla ilgili de, “Önümde daha çok yol var. Adımı ilerleyen zamanlarda çok daha fazla duyacaklar. Bu daha başlangıç.” şeklinde konuştu.

Göksel Cingöz, oğlu Ayaz'ın Çocukluğundan beri dünya şampiyonlarının çevresinde büyüdüğünü vurgulayarak, “Oğlum, hem Özbekistan'daki şampiyonada hem de Antalya'da 120 ülkenin katılımıyla yapılacak dünya şampiyonasında ülkemizi temsil edecek. Hem dersleri hem de sporu aynı başarıda götürmek bizim için öncelik. Ayaz da bunu başardı. Umuyorum ki üniversite sınavında da aynı başarıyı gösterir.” ifadelerini kullandı.

Cingöz, sporun gençleri kötü alışkanlıklardan koruduğunu ve doğru insanlarla arkadaşlık yapabilecekleri ortamlar sunduğunu, ayrıca spor yapmak isteyen çocukların kentteki muaythai kulüplerinden faydalanabileceğini dile getirdi.

Muaythaide gösterdiği performansla milli takıma seçilen 17 yaşındaki Ayaz Cingöz, bu ay Antalya'da düzenlenecek dünya şampiyonasında yarışacağı "wai-kru" kategorisinde birincilik hedefliyor.

Muaythaide gösterdiği performansla milli takıma seçilen 17 yaşındaki Ayaz Cingöz, bu ay Antalya'da düzenlenecek dünya şampiyonasında yarışacağı "wai-kru" kategorisinde birincilik hedefliyor.