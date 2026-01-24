Muğla’da Tenis İçin Yeni Yol Haritası

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, tenis branşında tabana yayılma, altyapı ve performans takibi odaklı yeni planlar belirledi.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 10:52
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 10:52
İl Müdürlüğü, branş bazlı gelişim için strateji belirledi

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, kentteki spor faaliyetlerinin niteliğini artırmak ve branş bazlı gelişimi desteklemek amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, tenis branşının geleceği ve yeni dönem planlamaları masaya yatırıldı.

Değerlendirme toplantısı Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya Spor Hizmetleri Müdürü Nihat Ekinciler, Spor Şube Müdürü Doğukan Doğan ve il genelinde görev yapan tenis antrenörleri katıldı.

Görüşmelerde tenisin tabana yayılması ve başarılı sporcuların yetiştirilmesi hedefleri ön plana çıktı. Toplantıda ayrıca Performans Takibi, Yeni Planlamalar, Altyapı ve Eğitim gibi kilit konular detaylı şekilde ele alındı.

Toplantı sonunda açıklama yapan İl Müdürü Kazım Açıkbaş, sporun her branşında olduğu gibi teniste de Muğla’yı hak ettiği noktaya taşımak istediklerini vurguladı. Açıkbaş, gençlerin spora yönlendirilmesi ve tesislerin en verimli şekilde kullanılması için çalışmaların kesintisiz süreceğini belirtti.

Yetkililer, planların hayata geçirilmesiyle birlikte ilde tenis altyapısının güçlendirilmesi ve sürdürülebilir başarı hedeflerine ulaşılması için adımlar atılacağını ifade etti.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

