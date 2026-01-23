Muğlaspor Teknik Direktörü Besim Durmuş: "Beykoz'a kazanmak için gidiyoruz"

Muğlaspor, yağış altında Ortaköy'de yaptığı hazırlıklarla Beykoz maçına hazırlanıyor. Besim Durmuş, "Önce birlik sonra birincilik" hedefiyle kazanmak istediklerini vurguladı.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 12:26
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 12:26
Muğlaspor, Beykoz deplasmanına kararlı hazırlanıyor

Yoğun yağış altında Ortaköy’de Beykoz maçı hazırlıklarını sürdüren Muğlaspor’da Teknik Direktör Besim Durmuş, takımın hedefini net ifade etti: "Önce birlik sonra birincilik" ve "Bu maça kazanmak için gidiyoruz".

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta 22. hafta öncesi hazırlıklarını tamamlayan yeşil-beyazlı ekip, Muğla genelinde etkili olan şiddetli yağmura rağmen antrenman temposunu düşürmedi. Geçen hafta sahasında Sincan Belediye Ankaraspor’u 1-0 mağlup ederek moral bulan Muğlaspor, ligdeki çıkışını sürdürmeyi amaçlıyor. Takım şu an 41 puanla üst sıralardaki iddiasını koruyor.

Antrenman ve hedefler

Durmuş, takımın genel performansına ilişkin, "Her haftayı kendi içinde değerlendiriyoruz. Sezon başından beri kazanan davranışa yaklaşıyoruz, hem oyun karakterimizi, hem de oyun gücümüzü geliştiriyoruz. Çünkü kazanmak istiyoruz. Bir hayalimiz var; ‘önce birlik sonra birincilik’ demiştik. Bunu yakalamak istiyoruz" sözleriyle hedeflerini yineledi.

Deneyimli teknik adam, antrenmandaki görüntüden memnun olduğunu belirterek, "Antrenmandaki heyecanımız, takım ruhumuz, takım dinamiğimiz gayet olumlu, yüksek. Her maçta kazanacak davranış sergiliyoruz. Hafta sonu oynayacağımız maçı da kazanmak için gidiyoruz. İnşallah hem iyi oynayıp, iyi mücadele edip oradan kazanarak dönmek istiyoruz" dedi.

Sakatlık ve kadro durumu

Takımdaki son durumu da değerlendiren Durmuş, sakatlık ve kadro hakkında bilgi verdi: "Sakatlığımız var. Turan geçen hafta iç sahamızdaki maçta sakatlandı, 15 gün sonra dönecek. Ama sakatlıktan dönen de var. Yeni transferimiz Zihni geldi. Mehmet bu hafta oynayacak inşallah, sakattı o aramıza katılacak."

Durmuş, eksikliklerin takım bütünlüğünü bozmadığını vurgulayarak, "Hafta hafta bu tür şeyler başımıza geliyor ama bunları eksik olarak kabul etmiyoruz. Onun yerine oynayacak arkadaşımız da aynı işlevde takım ruhuna, takım bütünlüğüne hizmet ediyor. Ama tabii zaman zaman eksik kaldığımız dönemler de oluyor" ifadelerini kullandı.

Muğlaspor, yarın deplasmanda Beykoz ile karşılaşacak; hedef zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla dönerek yoluna emin adımlarla devam etmek.

