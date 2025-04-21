Muhammet Arif Çenesiz, Dünya Şampiyonasına Hazırlanıyor

Muhammet Arif Çenesiz, Avrupa Şampiyonası'nda Şampiyon Oldu

Finlandiya'nın Espoo şehrinde düzenlenen VIRTUS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda 2 altın ve 2 gümüş madalya alarak büyük bir başarı elde eden özel atlet Muhammet Arif Çenesiz, gözünü dünya şampiyonasına dikti.

Başarılarının Ardından Hedef Büyük

19 yaşındaki Muhammet Arif, 27-31 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen şampiyonada hem üç adım atlama hem de erkekler 4x200 metre bayrak yarışmalarında altın madalya kazanırken; uzun atlama ve erkekler 4x400 metre bayrak yarışlarında ise gümüş madalya ile ödüllendirildi. Bu performansıyla erkeklerde en iyi performans ödülüne de layık görüldü.

2028 Tokyo Paralimpik Oyunları'na Hazırlanıyor

Muhammet Arif, dünya şampiyonasına kota almayı ve 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları'nda İstiklal Marşını okutmayı hedeflediğini açıkladı. Atletizme 4 yıl önce başladığını belirten genç sporcu, bu süreçte 3 Türkiye rekoru elde ettiğini ve birçok kez Türkiye şampiyonu olduğunu dile getirdi.

Antrenörü Akad'dan Destek ve Güven

Antrenörü Serdar Akad, sporcusunun Türkiye'de önemli başarılar elde ettiğini söyledi. Akad, uzun atlama branşında 6 metrenin üzerinde atlayan tek Türk sporcusu olarak Muhammet Arif'in adını duyurdu. "Bu yıl ilk uluslararası organizasyona katılım sağladık. Zorlukları aşarak ülkemize 4 madalya kazandırdık," diyerek başarılarının altını çizdi.

Hedefler ve Çalışmalar Devam Ediyor

Muhammet Arif, dünya şampiyonası için hazırlıklarına hız kesmeden devam ettiğini belirterek, "Hedefim dünya şampiyonu olmak. 2028'de ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğim. Antrenörüme ve aileme teşekkür ediyorum," dedi. Akad, sporcularının hedeflerine ulaşacağına inandığını belirterek, "Hayallerimizin peşinden koşmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Finlandiya'da düzenlenen VIRTUS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda 2 altın ve 2 gümüş madalya kazanan özel sporcu Muhammet Arif Çenesiz, gözünü bu yıl Hindistan'da yapılacak dünya şampiyonasına dikti.

Finlandiya'da düzenlenen VIRTUS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda 2 altın ve 2 gümüş madalya kazanan özel sporcu Muhammet Arif Çenesiz, gözünü bu yıl Hindistan'da yapılacak dünya şampiyonasına dikti.