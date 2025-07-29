Munzur Çayı'nda Türkiye Rafting Şampiyonası ve Süper Kupa Rüzgarı

Türkiye Rafting Şampiyonası Munzur Çayı'nda!

Türkiye Rafting Şampiyonası ve Süper Kupa Yarışları, bu yıl Munzur Çayı'nda gerçekleştirildi. Kano Federasyonu öncülüğünde düzenlenen etkinliğe, 9 ilden 300 sporcu katıldı. Renkli görüntülerin yaşandığı bu organizasyon, çekişmeli slalom turlarıyla dolu dolu üç gün sürdü.

Çekişmeli Yarışmalar

Yarışların yapıldığı 500 metrelik slalom parkuru, sporcuların zorlu engellere karşı mücadelesine sahne oldu. Sporcular, parkur boyunca zamana karşı performans sergileyerek, başarılı olma mücadelesi verdi.

Vali Aygöl'den Destek

Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, organizasyon alanını ziyaret ederek yarışmaları izledi. Sporcularla bir araya gelen Aygöl, heyecan dolu anların yaşandığını belirtti. Munzur Çayı'nın rafting için son derece elverişli olduğuna vurgu yaparak, “Önceki gün güzel bir seremoniyle başlangıç yaptık. 9 vilayetimizden 44 takım ve 300 sporcumuz şu anda burada güzel bir şekilde yarışıyorlar.” şeklinde konuştu.

Teşekkür ve Takip

Aygöl, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti. Yarışmaları, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal, İl Emniyet Müdürü Hakan Duman, Gençlik ve Spor İl Müdürü Aytaç Keklik ve diğer yetkililerle birlikte vatandaşlar da takip etti.

Türkiye Rafting Şampiyonası ve Süper Kupa Yarışları kapsamındaki slalom turlarına Munzur Çayı ev sahipliği yaptı. Kano Federasyonunun Munzur Çayı'nın Mavi Köprü mevkisinde organize ettiği yarışlar, 9 ilden 300 sporcunun katılımıyla gerçekleştiriliyor. Çekişmeli geçen yarışlarda sporcular, 500 metrelik parkurdaki engellere karşı iniş yaparak başarı elde etmeye çalıştı.

Türkiye Rafting Şampiyonası ve Süper Kupa Yarışları kapsamındaki slalom turlarına Munzur Çayı ev sahipliği yaptı. Kano Federasyonunun Munzur Çayı'nın Mavi Köprü mevkisinde organize ettiği yarışlar, 9 ilden 300 sporcunun katılımıyla gerçekleştiriliyor. Çekişmeli geçen yarışlarda sporcular, 500 metrelik parkurdaki engellere karşı iniş yaparak başarı elde etmeye çalıştı.