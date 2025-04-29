Murat Şamil Şen'den Gençlerbirliği İçin 10 Temel Proje

Murat Şamil Şen, Gençlerbirliği Başkan Adaylığını Duyurdu

Gençlerbirliği Kulübü'nün olağan genel kurulu öncesinde başkanlık için adaylığını açıklayan Murat Şamil Şen, projelerini tanıttı. Şen, "Hayatını spora, eğitime ve yöneticiliğe adamış bir spor insanı olarak, kulübümüzün kaybettiği güven, disiplin ve vizyonu yeniden inşa etmek için adayım" dedi.

Gençlerbirliği İçin 10 Temel Proje

Başkan adayı Murat Şamil Şen, kulüp için 10 temel proje geliştirdiklerini belirtti. İlk projesi olarak Gençlerbirliği Futbol Gelişim Merkezi (GFGM) ile altyapıyı dünya standartlarına taşıyacak yeni bir eğitim ve gelişim sistemi kurulacağını ifade etti. Ayrıca, Gençlerbirliği Çocuk Üniversitesi kurulacağını ve sporla akademik eğitimin bir araya getirileceğini duyurdu.

Şen, kulüp ailesini daha bilinçli hale getirmek için Gençlerbirliği Sporcu Velisi Akademisi oluşturacaklarını, bunun yanı sıra mahalle ligi projeleriyle de yetenek keşfini ve Gençlerbirliği kültürünü yaygınlaştıracaklarını açıkladı.

Finansal Kararlılık ve Büyüme Hedefi

Murat Şamil Şen, Gençlerbirliği'ni sadece sportif başarılarla değil, ekonomik bağımsızlıkla büyüteceklerini söyledi. Güçlü bir finansal planla her yıl ortalama 2 milyon avro gelir hedeflediklerini aktararak, çeşitli projelerle kulübün yıllık sabit gelirlerini yaklaşık 600 milyon lira seviyesine çıkarmayı planladıklarını vurguladı.

Eski Futbolcularla İşbirliği Vurgusu

Genel kurulda eski futbolcuların bilgi ve birikimlerinden faydalanacaklarını belirten Şen, "Gençlerbirliği'nde yola çıkacaksanız eski futbolculara saygı duymalısınız" dedi. Seçim tarihinin 3 Haziran olacağını göz önünde bulunduran Şen, gelecek için sağlam bir planı olmayanların bu camiada olmaması gerektiğini ifade etti.

Proje ve hedefleriyle Gençlerbirliği'nin geleceğini güçlendirmek adına kararlılıkla yola çıktığını belirten Murat Şamil Şen, geçmişin onurunu geleceğe taşımak için destek beklediğini sözlerine ekledi.

Gençlerbirliği Kulübünün olağan genel kurulu öncesi başkanlığa adaylığını açıklayan Murat Şamil Şen, Ankara'da bir otelde basın toplantısı düzenledi.

Gençlerbirliği Kulübünün olağan genel kurulu öncesi başkanlığa adaylığını açıklayan Murat Şamil Şen, Ankara'da bir otelde basın toplantısı düzenledi.