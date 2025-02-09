Murat Sancak: 'Sahadan çekilme TFF ve MHK'ye bir mesajdır'

Adana Demirspor Başkanı'ndan Çarpıcı Açıklamalar

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Galatasaray-Adana Demirspor maçının ardından dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Konuk ekibin sahadan çekilme eylemi, Sancak'a göre Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Merkez Hakem Kurulu (MHK)'ya bir mesaj niteliğindeydi.

Çekilme Kararı ve Amaçları

Sancak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sahadan çekilmemizin amacı, futbol camiasına bir mesaj vermekti. Bugün yaşananlar, aslında TFF ve MHK'ya yapılmıştır. Bu, direkt olarak TFF ve MHK başkanını hedef alıyor. Takımın geri çekilmesi, kamuoyunda bu konuyu gündeme getirmek içindi" dedi.

Kararın Arkasında Yatan Nedenler

Takımın sahadan çekilme kararının puan cetveliyle bir ilgisi olmadığını vurgulayan Sancak, "Şampiyonluğa mal olsa bile takımımı çekerim. Umarım Türk futboluna faydası olur. Eğer başka maçlarda da aynı olay yaşanırsa, yine aynı tepkiyi vermekten çekinmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

Dries Mertens'e Tepki

Sancak, Galatasaraylı oyuncu Dries Mertens'in maçın bu noktaya gelmesindeki rolünü eleştirerek, "Galatasaray camiası olarak Mertens'e ağır ceza vermeliler. Bu penaltıya Galatasaray'ın ihtiyacı yoktu" ifadelerini kullandı. Ayrıca, Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'a da eleştirilerde bulundu.

Sahadan Çekilme Süreci

Kendisiyle yapılan görüşme sonrası sahadan çekilme talimatı verdiğini ifade eden Sancak, "Hakem penaltı kararı verdikten sonra hemen geri çekilme talimatını verdim. Maalesef, 4. hakem müdahale etmedi" sözleriyle durumu özetledi.

Sancak, spor camiasına geçmiş olsun dileyerek, bu olayın sadece Adana Demirspor için değil, Türk futbolu için önemli bir dönüm noktası olmasını umduğunu belirtti.