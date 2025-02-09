Murat Sancak: 'Sahadan çekilme TFF ve MHK'ye bir mesajdır'

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Galatasaray maçından sonra TFF ve MHK'ye yaptıkları tepkiyi açıkladı.

Yayın Tarihi: 09.02.2025 22:39
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 22:39
Murat Sancak: 'Sahadan çekilme TFF ve MHK'ye bir mesajdır'

Adana Demirspor Başkanı'ndan Çarpıcı Açıklamalar

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Galatasaray-Adana Demirspor maçının ardından dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Konuk ekibin sahadan çekilme eylemi, Sancak'a göre Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Merkez Hakem Kurulu (MHK)'ya bir mesaj niteliğindeydi.

Çekilme Kararı ve Amaçları

Sancak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sahadan çekilmemizin amacı, futbol camiasına bir mesaj vermekti. Bugün yaşananlar, aslında TFF ve MHK'ya yapılmıştır. Bu, direkt olarak TFF ve MHK başkanını hedef alıyor. Takımın geri çekilmesi, kamuoyunda bu konuyu gündeme getirmek içindi" dedi.

Kararın Arkasında Yatan Nedenler

Takımın sahadan çekilme kararının puan cetveliyle bir ilgisi olmadığını vurgulayan Sancak, "Şampiyonluğa mal olsa bile takımımı çekerim. Umarım Türk futboluna faydası olur. Eğer başka maçlarda da aynı olay yaşanırsa, yine aynı tepkiyi vermekten çekinmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

Dries Mertens'e Tepki

Sancak, Galatasaraylı oyuncu Dries Mertens'in maçın bu noktaya gelmesindeki rolünü eleştirerek, "Galatasaray camiası olarak Mertens'e ağır ceza vermeliler. Bu penaltıya Galatasaray'ın ihtiyacı yoktu" ifadelerini kullandı. Ayrıca, Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'a da eleştirilerde bulundu.

Sahadan Çekilme Süreci

Kendisiyle yapılan görüşme sonrası sahadan çekilme talimatı verdiğini ifade eden Sancak, "Hakem penaltı kararı verdikten sonra hemen geri çekilme talimatını verdim. Maalesef, 4. hakem müdahale etmedi" sözleriyle durumu özetledi.

Sancak, spor camiasına geçmiş olsun dileyerek, bu olayın sadece Adana Demirspor için değil, Türk futbolu için önemli bir dönüm noktası olmasını umduğunu belirtti.

İLGİLİ HABERLER

Kocaeli'den Gaziantep'e TOKİ'nin Arsa Satış Atağı: Tarihlere Dikkat!

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı Yapacak

Eskişehir’e 608 Milyon TL Tarımsal Destek Müjdesi

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Milli Sporcular, Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda 36 Madalya Kazandı
2
Beşiktaş, Keny Arroyo'yu Kadrosuna Kattı
3
Türkiye Buz Duvarı Tırmanış Şampiyonası Erzurum'da Gerçekleşti
4
Milli Yıldız Eskrimciler, Bulgaristan ve Çekya'daki Turnuvalardan 9 Madalya İle Döndü
5
Onvo Büyükçekmece Basketbol, TOFAŞ'ı Zor Geçti: 88-83
6
Okan Buruk'tan Sert Açıklama: İddialar Gerçek Dışı
7
Murat Sancak: 'Sahadan çekilme TFF ve MHK'ye bir mesajdır'

2025 YKS Giriş Ücretlerine Şok Zam: Öğrenciler 450 TL Ödeyecek!

Eskişehir’e 608 Milyon TL Tarımsal Destek Müjdesi

2025’te Çalışan Annelere Aylık 25.808 TL Destek

Denizli Çameli'nde Asgari Ücret 32.000 TL'ye Yükseldi!

Emekliler Bayramda Çifte Sevinç Yaşayacak! İkramiye Tutarları Gündemde

Kurtalan'da Rekor Promosyon: Yapı Kredi 76.000 TL Ödeyecek!

Devletten Yatırım Hamlesi: 49 Yıl Bedelsiz Arazi Kullanımı İmkanı!

Kocaeli'den Gaziantep'e TOKİ'nin Arsa Satış Atağı: Tarihlere Dikkat!

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı Yapacak

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!