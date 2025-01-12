Murat Uçkun'dan Çarpıcı Açıklama: 'Yeni Malatyaspor'un Beyin Ölümü Gerçekleşmiş'

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Gençlerbirliği'ne 3-0 yenilen lig sonuncusu Yeni Malatyaspor'un teknik sorumlusunu Murat Uçkun, maç sonrası yaptığı açıklamada, "Yeni Malatyaspor Kulübünün artık beyin ölümü gerçekleşmiş, birinin fişi çekmesi gerekiyor." dedi.

Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Uçkun, "Cuma günü kulüp başkanımız istifa etti. Tribünde yazılan bir yazı var, 'Sahipsiz Malatya'. Takımı buraya kendi aramızda topladığımız parayla getirdik. Buradan şunu görüyoruz; Yeni Malatyaspor Kulübünün artık beyin ölümü gerçekleşmiş, birinin fişi çekmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Uçkun, FIFA tarafından verilen puan silme cezası sonrası -21 puanla ligin son sırasında yer alan takımının oyuncularını motive etmekte zorlandığını belirterek, "Artık maça da sirayet ediyor. Çocuklar bazı şeyleri kaldıramadıkları için gereksiz yere kırmızı kart görüyor. Bu maçta da basit hatalardan dolayı 2 tane gördük. Bu psikoloji altında devam edebilecek pozisyonda olmadıklarını futbolcular gösteriyor. Malatya'da mülki amirler artık bu fişi çeksin. Bu iş sonlansın. Futbolcular adına sadece bunu istiyoruz." yorumunda bulundu.

Gençlerbirliği Cephesi

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, zor günler geçiren Yeni Malatyaspor'a karşı saygı duyarak oynadıklarını vurguladı. Eroğlu, "Maçın genelinde oyun üstünlüğü bizdeydi. Oyun felsefemizin daha iyi yerleşmesi anlamında bu maç önemliydi. İstediğimiz oyun organizasyonlarını bölüm bölüm yapabildik. Final paslarını değerlendirebilseydik fark daha açılabilirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Haftaya lig lideri Kocaelispor ile oynayacakları karşılaşmaya da değinen Eroğlu, "Takımımızın hazırlığını en iyi şekilde yapmak zorunda olduğumuzun bilincindeyiz. Amilton'un dönüşü, Zan'ın (Zuzek) antrenmanlara başlaması, belki planladığımız oyuncuları da kadromuza katarak ikinci yarıya başlamak istiyoruz. Oyunumuzu geliştirmek zorundayız." ifadelerini kullandı.