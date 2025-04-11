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Muş'ta Okul Sporları Satranç Grup Birinciliği Müsabakası Sona Erdi

Muş’ta düzenlenen satranç grup birinciliğinde 200 sporcu kıyasıya mücadele etti. Dereceye girenler madalyalarını aldı.

Yayın Tarihi: 11.04.2025 17:10
Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 17:10
Muş'ta Okul Sporları Satranç Grup Birinciliği Müsabakası Sona Erdi

Muş’ta Satranç Grupları Şampiyonası Tamamlandı

Muş'ta, Türkiye Satranç Federasyonu ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen okul sporları satranç grup birinciliği müsabakaları sona erdi. Spor salonunda düzenlenen etkinlik, yıldızlar, küçükler ve gençler kategorilerinde kıyasıya mücadelelere sahne oldu.

Üç gün süren müsabakalara, Ağrı, Iğdır, Kars, Erzurum, Bingöl, Tunceli, Bayburt, Ardahan, Rize, Artvin ve Muş’tan toplamda 200 sporcu katılım gösterdi. Final karşılaşmalarının ardından, dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.

Ödüller ve Teşvikler

Etkinlikte, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle sporculara çeşitli hediyeler sundu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, yaptığı açıklamada, Muş'un önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptığını vurguladı. Sporcuları en iyi şekilde ağırladıklarını belirten Taşdemir, "Kazanan dostluk ve kardeşlik oldu. Bundan sonraki süreçte de birçok organizasyona ev sahipliği yapacağız. Burada birinci olan gençler, Türkiye finaline gidecek." dedi.

Yarışmaya Katılan Sporcuların Görüşleri

Müsabakaya Rize'den katılan Ulaş Utkan Durmuş, Muş’a ilk kez geldiğini ve yerel mutfağı, coğrafyası ile konakladıkları yeri çok beğendiğini dile getirdi. Durmuş, "Malazgirt'i ve Muş'un tarihi yerlerini gezme fırsatı yakaladık. Her şey çok güzel geçti." ifadelerini kullandı.

Muş'ta Türkiye Satranç Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen okul...

Muş'ta Türkiye Satranç Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen okul sporları satranç grup birinciliği tamamlandı. Final karşılaşmalarıyla sona eren müsabakada üç kategoride dereceye giren sporculara madalyaları teslim edildi.

Muş'ta Türkiye Satranç Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen okul...

Muş'ta Türkiye Satranç Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen okul sporları satranç grup birinciliği tamamlandı. Final karşılaşmalarıyla sona eren müsabakada üç kategoride dereceye giren sporculara madalyaları teslim edildi.

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