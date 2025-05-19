Muslera İmza Gününde Taraftarla Buluştu

Muslera, İmza Gününde Taraftarların Yoğun İlgiyle Karşılaştı

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, sarı-kırmızılı taraftarlarla bir araya geldi. İstinye Park'ta düzenlenen imza günü, futbolcunun sevenleri için büyük bir heyecan kaynağı oldu.

Taraftarlar Erken Saatlerden İtibaren Bekledi

İmza günü için erken saatlerde sıraya giren taraftarlar, Muslera'nın gelişiyle coşkuyla destek tezahüratları yaptı. Ancak, imza etkinliği sırasında bazı organizasyon aksaklıkları gergin anların yaşanmasına neden oldu.

Aksaklıklar Gerginliğe Neden Oldu

İmza gününde yaşanan sorunlar, birçok taraftarın keyfini kaçırdı. Özellikle güvenlik görevlilerinin fotoğraf çekimini yasaklaması, forma imzalatmak isteyen taraftarlar arasında hayal kırıklığına yol açtı. Bu durum, etkinliğin genel atmosferini olumsuz etkiledi.

Muslera, taraftarlarıyla buluştuğu bu özel günde, takımının desteğine verdiği önemi bir kez daha vurguladı.

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, sarı-kırmızılı taraftarlarla İstinye Park'ta bulunan Puma mağazasındaki imza gününde bir araya geldi.

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, sarı-kırmızılı taraftarlarla İstinye Park'ta bulunan Puma mağazasındaki imza gününde bir araya geldi.