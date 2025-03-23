Muşspor, Nijeryalı Forvet Stanley Ohawuchi ile 2. Lig Hedefliyor

Muşspor, Nijeryalı Forvetiyle 2. Lig Hedefliyor

Nesine 3. Lig'de mücadele eden Muşspor, Nijeryalı forvet Stanley Ohawuchi ile ligi en iyi şekilde tamamlayarak üst lige çıkmayı hedefliyor. 34 yaşındaki futbolcu, devre arasında Erbaaspor takımından transfer edildi.

Şehir Stadyumu'nda devam eden antrenmanlarda hızlı bir uyum süreci geçiren Ohawuchi, sergilediği performansla dikkat çekiyor. Ligdeki mevcut durumları itibarıyla 40 puanla 6. sırada bulunan takım, ikinci yarıda daha fazla puan toplayarak 2. Lig hedefini gerçekleştirmeyi umuyor.

Ohawuchi: 'Muşspor'a Transfer Olduğum İçin Çok Mutluyum'

Futbola Nijerya'da 14 yaşında başlayan Stanley Ohawuchi, A.A. muhabirine verdiği demeçte, İspanya, Fransa, Malta, Suudi Arabistan ve Mısır gibi birçok ülkede tecrübe edindiğini açıkladı. Oyuncu, "Muşspor'a transfer olduğum için çok mutluyum. Bu takımın büyük bir hırsı var ve ben de bu hırsı paylaşıyorum. Hırsı olmayan takımları sevmem. Bu nedenle buraya geldim." şeklinde konuştu.

Ohawuchi, Türkiye'de geçen kışı ilk kez deneyimlediğini belirterek, kadronun 3. ligde olmasının yanlış olduğunu ve takımın 1. ligde olması gerektiğini ifade etti. "Umarım çok iyi devam ederiz ve hedefimize ulaşırız." diye ekledi.

Teknik Direktör Çardak: 'Ohawuchi Bizim İçin Değerli'

Muşspor'un Teknik Direktörü Fatih Çardak, ikinci lige çıkmak için gereken adımları kararlılıkla attıklarını belirtti. Transferlerle takımlarını güçlendirdiklerini vurgulayan Çardak, "İkinci yarı zorluk derecesi daha yüksek oluyor. Performansımızın üzerine çıkmak için güce ihtiyacımız vardı. Nijeryalı Ohawuchi bizim için değerli bir oyuncu. Onun takımımıza katkı sağlayacağından hiç şüphemiz yok. Olumlu bir çalışma ortamımız mevcut." dedi.

Muşspor’un, hedeflerine ulaşması için gerçekleştirdiği bu transferin sonuçlarını görmek için sıradaki maçlara odaklanması gerekecek.